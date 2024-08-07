Tom Hardy'den 'Yusuf' Dikeç Paylaşımı: Kesinlikle Efsane...

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Türk milli sporcu Yusuf Dikeç, tüm dünyada sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Karma 10 m Havalı Tabanca kategorisinde atış yaparken verdiği poz ile milyonlarca beğeni ve etkileşim alan Dikeç'e İngiliz aktör Tom Hardy'den de yorum geldi.

"Mad Max: Fury Road", "The Dark Knight Rises" ve "The Revenant" gibi filmlerle adından söz ettiren Tom Hardy, Instagram'dan Yusuf Dikeç'in fotoğrafını paylaştı.

Dikeç'in Eyfel Kulesi'nin önünde çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Hardy, "Bu yıl yarışan oyuncuları tebrik ederim. İzlenecek inanılmaz anlar vardı. Kesinlike efsaneler" ifadelerini kullandı.