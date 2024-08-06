Dilan Polat'ın Yardımcısı Şule, Aylar Sonra Görüldü: İşte Son Hali

Dilan Polat ve Engin Polat’ın 'kara kutusu' olduğu belirtilen Şule hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir ortalıkta olmayan Şule, bir arkadaşının fotoğraf karesinde yeniden görüldü.

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Dilan Polat'ın Yardımcısı Şule, Aylar Sonra Görüldü: İşte Son Hali

Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan yardımcıları Şule'nin çiftin 'kara kutusu' olduğu iddia edilmişti.

Düzenlenen operasyonda Özbekistan uyruklu Şule ve akrabası gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.

Bir süredir ortalıkta olmayan Şule, bir arkadaşının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf karesinde yeniden görüldü.

İşte o fotoğraf:

Dilan Polat'ın Yardımcısı Şule, Aylar Sonra Görüldü: İşte Son Hali - Resim : 1

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