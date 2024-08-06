Fenerbahçe'nin Yıldızından Yusuf Dikeç Paylaşımı: 'Fotoğraf Çektirmem Lazım'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının yeni yıldız oyuncusu Wade Baldwin IV, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

BALDWIN'DEN YUSUF DİKEÇ PAYLAŞIMI

Wade Baldwin, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden Yusuf Dikeç hakkında paylaşımda bulundu. Wade Baldwin paylaşımında, "Bu yıl Türkiye'nin Olimpiyat atıcısının elini sıkmak istiyorum. Bir de fotoğraf çektirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.