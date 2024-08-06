Elon Musk’tan Bir Yusuf Dikeç Paylaşımı Daha

Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk, Olimpiyatlardaki ikonik pozuyla fenomen olan milli sporcu Yusuf Dikeç hakkında bir paylaşım daha yaptı. Musk, Dikeç'in ikonik pozunda yer alan elindeki silahı içecekle değiştirdiği bir video paylaştı.

Elon Musk’tan Bir Yusuf Dikeç Paylaşımı Daha

Tesla, X ve SpaceX sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından milli atıcı Yusuf Dikeç için bir paylaşım daha yaptı. Musk'ın paylaştığı videoda Yusuf Dikeç'in atış sonrasında elindeki silah içeceğe dönüşürken milli sporcunun da ardından içeceği yudumladığı görüldü.

Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ile Paris 2024'te Atıcılık 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım Finali'ne yükselmişti. Sırbistan karşısında mağlup olan Dikeç ve Tarhan, gümüş madalya kazanmıştı.

Dikeç, atış sırasında ekipman kullanmaması ve rahat tavırlarıyla dünyada tanınır hale gelmiş, ikonik pozu internette viral olmuştu.

MUSK'I İSTANBUL'A DAVET ETMİŞTİ

Geçen cumartesi X hesabı açan Dikeç, Musk'ı etiketlediği paylaşımında, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" diyerek İstanbul'a davet etti.

Kısa süre içinde Dikeç'in paylaşımını yanıt veren Musk, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmek istiyorum. Dünyanın harika şehirlerinden birisi" demişti.

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