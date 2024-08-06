İran, İsrail'e İntikam Saldırısı Düzenleyecek mi?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da suikast sonucu öldürüldü. Haniye'nin öldürülmesinin ardından Orta Doğu'daki gerilim arttı.

ABD Yönetimi, İran'ın misillemesinin 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini duyurdu. Axios internet sitesinin üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Blinken, misillemenin hem İran'dan hem Hizbullah'tan geleceğini söyledi. Ancak İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yaptığı saldırının aksine nasıl bir yanıt verileceğini bilmediklerini belirtti.

ABD Yönetimi İsrail'i, olası misillemeye karşı korumak için Körfez'deki askeri varlığını artırıyor. Blinken, bunun sadece savunma amaçlı yapıldığının altını çizdi. Olası bir saldırıya hazırlık için Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Kurilla da İsrail'e gönderildi.

BIDEN VE HARRİS'TEN İRAN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Orta Doğu'daki son durumu ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirirken, bölgede artan gerilimde "İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler" ve Irak'taki Al Asad askeri üssüne yönelik saldırı öne çıkan başlıklar oldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Orta Doğu'da son günlerde artan gerilimin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasındaki tansiyon ve buna bağlı komplikasyonlar değerlendirildi. Ulusal güvenlik ekibi, ABD'nin Irak'taki Al Asad hava üssüne yönelik dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Biden ile Harris'i bilgilendirirken, görüşmede "İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditler" kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Görüşmede, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin ele alındığı da kaydedildi. Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısında ayrıca bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ve Gazze'de olası ateşkes süreci de değerlendirildi.

NETANYAHU NE YAPACAK?

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da ordu ve istihbarat birimlerinin başkanlarıyla toplandı.

Toplantıya, Savunma Bakanı Yoav Galant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Mossad Başkanı David Barnea ve Şin Bet Başkanı Ronen Bar katıldı. İsrail medyasına göre toplantıda, İran'ın olası misillemesiyle ilgili senaryolar ele alındı.

ÖNLEYİCİ SALDIRI HAZIRLIĞI

Seçenekler arasında önleyici saldırı da var. "Times of İsrael"in haberine göre Tahran'ın saldırı başlatmak üzere olduğuna dair kesin bir istihbarat alınması halinde önleyici saldırı yapılması kararlaştırıldı. Önleyici saldırı, İsrail'in kendi istihbarat bilgisine dayanması ve bu istihbaratın Amerikalılarınkiyle örtüşmesi şartına bağlandı.

Kaynak: Ajanslar