Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı: Bahar Candan 'Ablam Ölüyor' Diyerek Yardım İstedi

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Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak yaklaşık altı ay cezaevinde kalmıştı.

Cezaevinde kaldığı süreçte ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan, Anoreksiya Nervoza teşhisiyle tahliye edilmişti.

Ancak sağlık durumu yeniden kötüleşen Candan'ın hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

'ABLAM ÖLÜYOR'

Ablasıyla birlikte aynı süreçleri yaşayan Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerine ve yetkililere seslendi.

Bahar Candan, "Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız" ifadelerini kullandı.