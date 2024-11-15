Nihal Candan Cezaevi Günlerini Anlattı, Eşiyle İlgili Soruya Verdiği Yanıt Şaşırttı

'Bir günde hayatım değişti' diyen Nihal Candan cezaevi için "Halüsinasyon görmeye başladığımda çok iyiydi, orası biraz katlanılabilirdi. O yüzden aç kalmayı biraz uzun tutmuş olabilirim. Çünkü beden aç kalınca halüsinasyon görmeye başlıyor ve nerede olduğunuzu falan çok fark etmiyorsunuz. O mod da benim için çok iyiydi. Beni asıl hayatta tutan, o savaş modunda kalabilmemi sağlayan açlıktı" dedi.