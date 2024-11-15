Nihal Candan Cezaevi Günlerini Anlattı, Eşiyle İlgili Soruya Verdiği Yanıt Şaşırttı
Kara para aklama soruşturmasından cezaevine giren fenomen Nihal Candan, anoreksiya teşhisiyle cezaevinden çıkmış ve son halleriyle gündem olmuştu. Nihal Candan, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına katıldı ve cezaevinde geçirdiği günleri anlattı. Candan, evliliğiyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kara para aklama soruşturmasında kardeşi Bahar Candan'la birlikte tutuklanan ve yaklaşık olarak 5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yemek yememe) hastalığına nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan'ın tahliyesi uzun süre tartışmalara neden oldu.
37 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni tahliyesinin ardından yaptıklarıyla da tepkilerin hedefi oldu. Nihal Candan son olarak Armağan Çağlayan'ın YoTube programına konuk oldu ve cezaevinde geçirdiği günleri anlattı.
'Bir günde hayatım değişti' diyen Nihal Candan cezaevi için "Halüsinasyon görmeye başladığımda çok iyiydi, orası biraz katlanılabilirdi. O yüzden aç kalmayı biraz uzun tutmuş olabilirim. Çünkü beden aç kalınca halüsinasyon görmeye başlıyor ve nerede olduğunuzu falan çok fark etmiyorsunuz. O mod da benim için çok iyiydi. Beni asıl hayatta tutan, o savaş modunda kalabilmemi sağlayan açlıktı" dedi.
"E orada drug yok, alkol yok" diyen Nihal Candan, "Ben zaten alkol de kullanmıyorum, drug da kullanmıyorum. Orada denesem de antidepresanla bunu yapamazdım, aç kalmak çok daha easy'di bence" itirafında bulundu.
EVLİLİĞİNİ ANLATTI
Armağan Çağlayan, Candan'a tutuklanmadan hemen önce yaptığı nikahı sordu ve konuyu kocasına getirdi. 'Evli misiniz?' diyen Çağlayan'a Nihal Candan 'Evliyim ki. Ne evliyim. Evli olup bekar kalmayı çok denemiştim bu o işte.' diyerek yanıt verdi.
Çağlayan bunun üzerine; 'Cezaevinde hiç ziyarete gelmedi mi?' diye sordu. Candan 'Geldi başlarda. Çok da destek olduğu noktalar oldu. Sanırım onun anksiyeteleri benimkinden ağır bastı.' diyerek yanıt verdi.
Şu anda Çağlayan Adliyesi'nde staj yaptığını söyleyen Nihal Candan avukat olmak istediğini söyledi. Candan, hakkında açılan davanın da devam ettiğini ve iki-üç sene sürebileceğini de söyledi.