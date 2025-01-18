Nihal Candan Kocasını Yerin Dibine Soktu! Boşanma Davasında Ne İstedi? 'Fakir Çıktı’ Diyerek Açıkladı

“KENDİSİ FAKİR ÇIKTI”

Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre, ertelenen dava sonrasında konuşan Nihal Candan “Bu negatiflikten uzak durmak için yaşayabileceğim özel bir konfor alanım olsun diyerek Faruk’tan bir ev istiyorum. Ama kendisi fakir çıktı. Mahkemenin Faruk’a benden nafaka bağlamadığına şükrediyorum. Bundan sonraki dosyada tanıklarımız dinlenecek. İkinci özgürlük savaşımı veriyorum. Allah yar ve yardımcım olsun” diye konuştu.