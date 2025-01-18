Nihal Candan Kocasını Yerin Dibine Soktu! Boşanma Davasında Ne İstedi? 'Fakir Çıktı’ Diyerek Açıkladı
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan, 5 ay sonra serbest bırakılan fenomen Nihal Candan ve eşi Faruk Çiçek’in boşanma davasının ilk duruşması görüldü. Duruşma sonrası açıklama yapan Candan “Faruk’tan bir ev istiyorum. Ama kendisi fakir çıktı. Mahkemenin Faruk’a benden nafaka bağlamadığına şükrediyorum” dedi.
Kaynak: Hürriyet
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ismini duyuran fenomen kardeşler Bahar ve Nihal Candan, kara para aklama soruşturmasında tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmışlardı.
BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI
Nihal Candan yemek yiyememe hastalığına yakalanmış, tedaviye başladıktan kısa süre sonra estetiklerini yenilemiş uzun süre sessizliğini korumuştu. Dava süresinde iş insanı Faruk Çiçek ile evli olduğu ortaya çıkan Nihal Candan boşanmak için dava açmıştı. Davanın ilk duruşması sona erdi.
“KENDİSİ FAKİR ÇIKTI”
Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre, ertelenen dava sonrasında konuşan Nihal Candan “Bu negatiflikten uzak durmak için yaşayabileceğim özel bir konfor alanım olsun diyerek Faruk’tan bir ev istiyorum. Ama kendisi fakir çıktı. Mahkemenin Faruk’a benden nafaka bağlamadığına şükrediyorum. Bundan sonraki dosyada tanıklarımız dinlenecek. İkinci özgürlük savaşımı veriyorum. Allah yar ve yardımcım olsun” diye konuştu.