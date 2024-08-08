Ceylan Ertem'den Instagram Yasağını 'Detoks' Olarak Değerlendiren Oyuncuya Sert Sözler!

Ünlü sanatçı Ceylan Ertem, iktidarın Instagram yasağını 'detoks' olaran değerlendiren oyuncu Gülsim Ali'ye tepki gösterdi. Ertem, 'Şaka mı bu açıklamalar? Dev bir yasaktan bahsediyoruz, az gündeme bakın, memlekette neler oluyor biraz okuyun' dedi.

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Ceylan Ertem'den Instagram Yasağını 'Detoks' Olarak Değerlendiren Oyuncuya Sert Sözler!

Gönül Dağı dizisindeki İpek rolüyle tanınan oyuncu Gülsim Ali, Instagram'a BTK tarafından getirilen erişim engelini detoks olarak değerlendirdi. Açıklamaları tepki çeken oyuncuya bir eleştiri de ünlü şarkıcı Ceylan Ertem'den geldi.

2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Gülsim Ali, Instagram yasağına ilişkin şöyle konuştu:

"Yurt dışındaydım, o yüzden bir sıkıntı yaşamadım... Şimdi buradayım üç gündür ve açıkçası çok da büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem ya. Ben Instagram detoksu yapan bir insan olduğum için... Daha önce haberlerim çıkmıştı, mesela bu gerçek haberdi. Yani seviyorum uzaklaşmayı ve sakin kalmayı. O yüzden dinlenmek güzel hepimiz için bence bir dinleneceğiz."

'ŞAKA MI BU AÇIKLAMALAR?'

Gülsim Ali'ye tepki gösteren Ceylan Ertem ise şu ifadeleri kullandı:

"Hanımefendiyi tanımıyorum ama şaka mı bu açıklamalar? Bir çok takip eden genç vardır onu. Fikirlerini paylaşırken daha sorumlu davranmalılar diye düşünüyorum. Dev bir yasaktan bahsediyoruz, az gündeme bakın, memlekette neler oluyor biraz okuyun dinleyin lütfen."

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