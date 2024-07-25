Mauro Icardi ve Wanda Nara Barıştı Mı? Icardi Nara'nın Üstsüz Fotoğrafını Paylaştı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 10 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yürüten Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir haber gelmişti. Icardi, geçtiğimiz haftalarda ayrılık açıklaması yapan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı.