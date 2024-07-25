Mauro Icardi ve Wanda Nara Barıştı Mı? Icardi Nara'nın Üstsüz Fotoğrafını Paylaştı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan ilişkisiyle gündemden düşmüyor. En son boşanma kararı aldıklarını açıklayan Icardi, Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı. Paylaşım sonrası akıllara “Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı?” sorusu geldi. İşte detaylar…
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 10 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yürüten Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir haber gelmişti. Icardi, geçtiğimiz haftalarda ayrılık açıklaması yapan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı.