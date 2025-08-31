Sinan Akçıl İtirafıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü! Otilia Dünyaevine Girdi, Gelinliğini Görenler Mest Oldu
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'la bir dönem aşk yaşayan ve itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşen Otilia Bruma, dünyaevine girdi. Yalova'ya gelin olarak giden Otilia'nın gelinliği ise sosyal medyada gündem konusu oldu. İşte düğünden ilk kareler...
Sinan Akçıl ile bir dönem aşk yaşayan ve ardından ayrılık sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunan şarkıcı Otilia, sürpriz bir evliliğe imza attı. Bekir Ali Karakaş ile dünyaevine giren Otilia, gelinliğiyle sosyal medyanın diline düştü.
Geçtiğimiz günlerde Otilia Sinan Akçıl ile aşkına dair "Genç ve aptaldım" yorumunda bulunmuştu.
Akçıl da yanıt olarak, "Cümleyi şöyle bitirse tam olacakmış; 'Gençtim, aptaldım ve 'aşırı' aşıktım gözüm dönmüş kadar ve hatta onun için Müslüman olmayı isteyecek kadar" demişti.
Özel hayatıyla sık sık gündem olan Otilia, şarkıcı Bekir Ali Karakaş ile Yalova'da kına gecesi yaptı.
ÖZEL DİKİMLİ GELİNLİĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yalova’da gerçekleşen kınada tercih ettiği kıyafet de dikkat çekti. Otilia'nın geleneksel çizgilerin modern detaylarla harmanlandığı gelinliği andıran elbisesinde; uzun eteği, kabarık kolları, altın kemeri ve taş işlemeli taçla tamamlanan duvak tasarımıyla dikkat çekti.
Otilia’nın müstakbel eşiyle birlikte verdiği mutluluk pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.