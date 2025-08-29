Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle
Tiktok'ta açtığı canlı yayınlarla sık sık gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan ile dün akşam dünya evine girdi. Altıncı kız nikah masasına oturan Erbil, Yeniköy'deki evinde yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Nikah sonrası taze gelin Ceylan ise nikahın ardından ilk hamlesini yaptı. Görenler şaşıp kaldı. İşte magazin gündemine damga vuran gelişmeler...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturdu. Daha önce yaptığı açıklamada evlilik sözleşmesi yapmayacaklarını ve çocuklarının evliliğe onay verdiğini belirten Erbil, sade bir nikahla dünyaevine girdi.
GÜLSEREN CEYLAN'DAN FLAŞ HAMLE
Nikahın ardından Ceylan, sosyal medya hesabında soy ismini "Erbil" olarak güncelleyerek ilk hamlesini yaptı.
Çift, Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.
Nikâhın hemen ardından gelin Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabında soyadını "Erbil" olarak güncelleyerek ilk hamlesini yaptı. Bu değişiklik, evliliğin ardından yapılan en dikkat çekici adım oldu.
ÇOCUKLARI EN MUTLU GÜNLERİNE EŞLİK ETTİ
Erbil'in daha önce yaptığı açıklamada, "Evlilik sözleşmesi yapmayacağız, çocuklarım bu evliliğe onay verdi" sözleri dikkat çekmişti. Nikâhta, Mehmet Ali Erbil'in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de yer aldı.