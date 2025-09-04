Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’

HAKAN CANDAN KİMDİR?

Prof. Dr. Hakan Candan, sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan’ın babası olarak kamuoyunda tanınıyor. Aslen Karamanlı olan Candan, akademik kariyeriyle öne çıkan bir isim. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. Akademik hayatına Selçuk Üniversitesi’nde başlayan Hakan Candan, burada yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak kamu yönetimi, bürokrasi, kentleşme ve yönetim psikolojisi alanlarında uzmanlaştı. Uzun yıllardır akademisyenlik yapan Candan, bilimsel makaleler ve araştırma projeleriyle alanında saygın bir konuma sahip.