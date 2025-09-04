Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 1.5 ay önce hayatını kaybetmişti. Hastalığıyla sık sık gündeme gelen Canadan’ın babası Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında kızıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır sessizliğini koruyan acılı baba yeni kaybettiği kızıyla ilgili ilk kez konuştu! Bu acıya yürek dayanmaz! Gelin hep beraber detayları inceleyelim.
İşte Benim Stilim programıyla ünlenen ardından sosyal medyada içerikler çekmeye başlayan Nihal Candan, 1.5 ay önce acı şekilde hayatını kaybetmişti. Fenomen ismin ölümü sonrası babası ilk kez konuştu!
KARDEŞİYLE BİRLİKTE İÇERİYE ALINIP ÇIKARTILMIŞTI
Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla kız kardeşi Bahar Candan'la beraber tutuklanan ve geçtiğimiz sene tahliye olan Nihal Candan, cezaevinden 37 kiloyla çıkmıştı.
ACI ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Haziranın başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın 29 kiloya kadar düştüğünü ve anoreksiya ile organ yetmezliği teşhisi koyulduğu ifade edilmişti. Gün geçtikçe erimesine rağmen yoğun bakım sürecini son ana kadar reddeden Nihal Candan 20 Haziran akşamında ne yazık ki hayatını kaybetti.
Annesi ve kardeşlerini sık sık ekran önünde gördüğümüz Nihal Candan'ın doktor babası Hakan Candan bir süredir hiç gündeme gelmiyordu.
KIZIYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU
Geçtiğimiz saatlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk olan Dr. Hakan Candan, 1.5 ay önce kaybettiği kızıyla ilgili ilk kez konuştu.
ACILI BABA İLK KEZ KONUŞTU: ‘KIZIMIN İLİĞİ KURUMUŞ’
Nihal'in serumu bile içinde şeker olduğu için kabul etmediğini söyleyen acılı baba, "Kızımın iliği kurumuş" açıklamasında bulundu.
HAKAN CANDAN KİMDİR?
Prof. Dr. Hakan Candan, sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan’ın babası olarak kamuoyunda tanınıyor. Aslen Karamanlı olan Candan, akademik kariyeriyle öne çıkan bir isim. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. Akademik hayatına Selçuk Üniversitesi’nde başlayan Hakan Candan, burada yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak kamu yönetimi, bürokrasi, kentleşme ve yönetim psikolojisi alanlarında uzmanlaştı. Uzun yıllardır akademisyenlik yapan Candan, bilimsel makaleler ve araştırma projeleriyle alanında saygın bir konuma sahip.
Hakan Candan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde profesör unvanıyla görev yapan bir akademisyen. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında dersler veren Candan, kamu yönetimi, yerel siyaset, belediyecilik, örgütsel davranış ve liderlik gibi konularda uzman. Üniversitede öğrenci yetiştiren ve araştırma projelerine katılan Candan, akademik çevrelerde tanınan bir isim. Bunun yanı sıra, geçmişte AK Parti’den Karaman Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş, ancak aday gösterilmemişti.