Doktorlar Dizinin Suat'ıydı... Ünlü Oyuncu Sektör Değiştirdi! İşte Yeni Mesleği

Ekranların sevilen yüzü Bekir Aksoy, aldığı radikal kararla sektör değiştirdi. Yeni işiyle gündem olan ünlü oyuncu, hayranlarını şaşkına çevirdi. Bakın Belir Aksoy şimdilerde hangi mesleği yapıyor...

Doktorlar Dizinin Suat'ıydı... Ünlü Oyuncu Sektör Değiştirdi! İşte Yeni Mesleği

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Cenk rolünü oynayan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, yeni mesleğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Aksoy, Şişli'deki sanat galerisini kafeye çevirerek, işletmeciliğe başladı.

Doktorlar Dizinin Suat'ıydı... Ünlü Oyuncu Sektör Değiştirdi! İşte Yeni Mesleği

OYUNCULUĞU BIRAKTI YENİ MESLEĞE ATILDI

Doktorlar, Leyla Hanım, Aşk Zamanı ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarla tanınan ve son olarak Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Cenk rolünü oynayan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, yeni bir mesleğe atıldı.

Doktorlar Dizinin Suat'ıydı... Ünlü Oyuncu Sektör Değiştirdi! İşte Yeni Mesleği

KAFE İŞLETMECİLİĞİNE BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde Şişli'de bir sanat galerisinde görüntülenen Bekir Aksoy galerinin içine kafe açtıklarını söyleyerek, yeni mesleğini kamuoyuna duyurdu.

Doktorlar Dizinin Suat'ıydı... Ünlü Oyuncu Sektör Değiştirdi! İşte Yeni Mesleği

BEKİR AKSOY KİMDİR?

18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.

Doktorlar Dizinin Suat'ıydı... Ünlü Oyuncu Sektör Değiştirdi! İşte Yeni Mesleği

İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı.Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.

