Doktorlar Dizinin Suat'ıydı... Ünlü Oyuncu Sektör Değiştirdi! İşte Yeni Mesleği
Ekranların sevilen yüzü Bekir Aksoy, aldığı radikal kararla sektör değiştirdi. Yeni işiyle gündem olan ünlü oyuncu, hayranlarını şaşkına çevirdi. Bakın Belir Aksoy şimdilerde hangi mesleği yapıyor...
Kaynak: Haber Merkezi
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Cenk rolünü oynayan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, yeni mesleğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Aksoy, Şişli'deki sanat galerisini kafeye çevirerek, işletmeciliğe başladı.
OYUNCULUĞU BIRAKTI YENİ MESLEĞE ATILDI
Doktorlar, Leyla Hanım, Aşk Zamanı ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarla tanınan ve son olarak Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Cenk rolünü oynayan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, yeni bir mesleğe atıldı.
KAFE İŞLETMECİLİĞİNE BAŞLADI
Geçtiğimiz günlerde Şişli'de bir sanat galerisinde görüntülenen Bekir Aksoy galerinin içine kafe açtıklarını söyleyerek, yeni mesleğini kamuoyuna duyurdu.
18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.
İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı.Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.