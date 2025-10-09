Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti
Sanat dünyası bu haberle kahroldu. 1970'li yıllardan itibaren Hollywood'da boy gösteren usta oyuncu Ron Dean, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Hollywood’tan acı haber. "Risky Business", "The Breakfast Club", "The Dark Knight" gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan Ron Dean, acı bir şekilde hayatını kaybetti.
Usta ismin acı haberini 40 yıllık dostu Maggie Neff açıkladı. People'a konuşan Neff, "Ron ve ben ruh ikiziydik" ifadelerini kullandı.
‘BİRBİRİMİZE KALICI BİR SEVGİ BESLEDİK’
Aralarındaki derin bağı üzüntülü bir şekilde dile getiren Neff, “Yıllar boyunca birbirimize karşı koşulsuz ve kalıcı bir sevgi besledik" dedi.
Ron Dean’in 5 Ekim 2025 tarihinde yaşamını yitirdiği belirtilirken, ölüm nedeni ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
RON DEAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?
Kariyerine 1970'li yıllarda başlayan Ron Dean, genellikle sert mizaçlı karakterlere ya da polislere hayat verdi. Tom Cruise ile birlikte Risky Business, Cocktail ve The Color of Money gibi filmlerde rol alan Dean, The Breakfast Club’ta ise Andy karakterinin otoriter babasını oynadı.