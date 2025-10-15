İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor

LİSTEDE ADI BİRİNCİ SIRADA YER ALMIŞTI

Tatlıses, geçtiğimiz yıllarda medyada yayımlanan "serveti dudak uçuklatan ünlüler" listesinde adının birinci sırada geçmesine sert tepki göstermişti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen ünlü sanatçı, tüm mal varlığını yazılı olarak listeleyerek, açıklamasının altına "İbrahim Tatlı Servet" notunu o dönem düşmüştü.

Tatlıses’in sadece İstanbul’daki yatırımları adeta bir ordu kadar. Seyrantepe'de yer alan 1.5 dönümlük arazi üzerinde bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'e ait bir atölye ve mağaza yer alıyor. Aynı bölgede üç dairesi daha bulunan Tatlıses'in, ayrıca Sarıyer'de bir villası, Hadımköy'de bir konak, Şanlıurfa'da bir dairesi ve üç dönümlük bir arsası bulunuyor.