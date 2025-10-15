İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor
Bir dönemin Acun Ilıcalı’sı olan daha sonrasında uğradığı silah saldırı ile felç geçiren İbrahim Tatlıses, sadece müzik kariyeri ile değil inşa ettiği mal varlığıyla da dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Kazancıyla sık sık yatırım yapan Tatlıses’in güncel mal varlığı dudak uçuklattı. Oteller, villalar, restoran zincirleri ve lüks araç filosuyla adeta sevenlerini şaşkına çevirdi. İmparatorun toplam serveti ise say say bitmiyor.
Yanık sesi ve sahne performansıyla milyonlarca kişinin kalbinde taht kuran İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin yanı sıra ticari yaptığı yatırımlarla da sık sık gündeme gelmekte.
Sahip olduğu mülkler, işletmeler ve taşınmazlarla adeta imparatorluk inşa eden Tatlıses’in mal varlığını duyunca çok şaşıracaksınız.
LİSTEDE ADI BİRİNCİ SIRADA YER ALMIŞTI
Tatlıses, geçtiğimiz yıllarda medyada yayımlanan "serveti dudak uçuklatan ünlüler" listesinde adının birinci sırada geçmesine sert tepki göstermişti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen ünlü sanatçı, tüm mal varlığını yazılı olarak listeleyerek, açıklamasının altına "İbrahim Tatlı Servet" notunu o dönem düşmüştü.
Tatlıses’in sadece İstanbul’daki yatırımları adeta bir ordu kadar. Seyrantepe'de yer alan 1.5 dönümlük arazi üzerinde bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'e ait bir atölye ve mağaza yer alıyor. Aynı bölgede üç dairesi daha bulunan Tatlıses'in, ayrıca Sarıyer'de bir villası, Hadımköy'de bir konak, Şanlıurfa'da bir dairesi ve üç dönümlük bir arsası bulunuyor.
İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartmanları, bir villa ve 26 odalı, denize sıfır konumda bir otel de sanatçının portföyünde yer alıyor. Aynı bölgede 6.5 dönümlük ayrı bir arsası da mevcut.
TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE EVİ, OTELİ, RESTORANI VE ARACI BULUNUYOR
İbrahim Tatlıses'in Kuşadası'nda bulunan yatırımı ise adeta turizm devi niteliğinde. Toplam 8 dönüm arazi üzerine kurulu 6 katlı, 157 odalı, 314 yatak kapasiteli Tatlıses Otel, iş dünyasındaki en büyük adımlarından biri olarak öne çıkıyor.
İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu medya yatırımları da dikkat çekici. İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı, D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı ve çeşitli illerde yayın yapan Tempo TV de Tatlıses'in kontrolünde.
Tatlıses'in kişisel ve şirket filosunda ise 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin ve 20 şirket aracı yer alıyor.