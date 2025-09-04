Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Survivor yarışmasından sonra sosyal medyada içerikler üretmeye başlayan Kardeniz Kılıç, dün akşam İzmir’de dünyaevine girdi. Survivor yarışmacısının eşi merak konusu olurken flaş bir gelişme yaşandı. Aileler düğüne katılmayınca bomba gerçek ortaya çıktı. Kılıç'ın, amcasının kızının boşandığı eşiyle evlendiği iddia edildi. Aile bireylerinin bu nedenle düğüne katılmadığı öğrenildi.
Survivor yarışmasıyla ünlenen ardından sosyal medyada içerikler çekmeye başlayan Kardeniz Kılıç'ın amcasının kızının boşandığı kocasıyla nikâh masasına oturduğu ortaya çıktı.
AİLE BİREYLERİ DÜĞÜNE KATILMADI
Yaşanan bu evlilikten dolayı aile bireylerinin düğüne katılmadığı iddia edildi.
Geçtiğimiz şubat ayında Hollanda'da romantik bir evlilik teklifi alan Kılıç, İzmir’de dünyaevine girdi.
İZMİR’DE NİKAH MASASINA OTURDU
Ünlü fenomen, hayatını Mahir Bektaş ile birleştirdi. İzmir'de düzenlenen düğünde iki farklı gelinlik giyen Kılıç'ın heyecanı gözlerden kaçmadı. Nikâhta yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da yer aldı.
BOMBA İDDİA! KUZENİN BOŞANDIĞI EŞİYLE EVLENDİ
Ancak düğünün perde arkasında herkesi şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Kılıç, amcasının kızının boşandığı eşiyle nikâh masasına oturdu.
Bu gelişme sosyal medyada gündem olurken, fenomen ismin hayranları arasında da büyük yankı uyandırdı.