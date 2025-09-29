Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş...
Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, miras açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Verdiği bir konserde servetiyle ilgili konuşan Ersoy, “ideal mirasçı” için belirlediği kriterleri anlatınca herkesin ağızı açık kaldı. Bakın Bülent Ersoy'un miras kriteri neymiş...
Müzik sektörünün Diva'sı sahnelerin yıldız assolisti Bülent Ersoy, konserde yaptığı son açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Servetiyle ilgili konuşan Ersoy, miras kriterini açıkladı.
'Sefam Olsun' 'Ablan Kurban Olsun Sana' 'Hani Bizim Sevdamız' şarkılarıyla müzik sektörüne damga vuran Ersoy, servetini kime bırakacağı konusunda açıklamalarda bulundu.
BÜLENT ERSOY'DAN BOMBA MİRAS AÇIKLAMASI
Sahneden seyircilere samimi açıklamalarda bulunan Bülent Ersoy, "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun? Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" diyerek herkesi kahkaya boğdu.
Diva'nn sözleri kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu sefer Ersoy'un mirasını araştırmaya başladı.
Peki Bülent Ersoy'un servetinde neler var?
İşte Bülent Ersoy'un yürek hoplatan serveti...
- İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa
- Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa
- İstanbul Fenerbahçe'de sauna
- Antalya Fethiye'de benzinlik
- 30 metrelik lüks yat
- Kiraya verdiği vinç ve dozerler