Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş...

BÜLENT ERSOY'DAN BOMBA MİRAS AÇIKLAMASI

Sahneden seyircilere samimi açıklamalarda bulunan Bülent Ersoy, "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun? Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" diyerek herkesi kahkaya boğdu.