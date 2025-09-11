Bebeğinin Ölümüyle Yıkılmıştı! Ege Kökenli’den Yürekleri Paramparça Eden Sözler

Ege Kökenli, yaşadığı erken doğum kaybıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür durumların ‘takdiri ilahi’ olarak görülse de aslında her anne adayının başına gelebilecek doğal bir süreç olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Takdiri ilahi, bilmiyorsun… Erken doğumlar çok fazla handikap da sonuçlanabiliyor. Takdiri ilahi diyeceğim ama demek istediğim şu sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek kadar yolda bunları yaşamak da var."