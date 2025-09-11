Bebeğinin Ölümüyle Yıkılmıştı! Ege Kökenli’den Yürekleri Paramparça Eden Sözler
22 haftalık hamileyken bebeğinin ölümüyle yıkılan güzel oyuncu Ege Kökenli, evlat acısıyla yıkılmıştı. Uzun zamandır sessizliğe bürünen Kökenli, katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerle herkesin yüreğini sızlattı. Bu acının tarifi yok! İşte Ege Kökenli’nin açıklamaları…
Çalıkuşu, Güneşin Kızları, Asla Vazgeçmem ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ege Kökenli, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu. Hamilelik yaşayan güzel oyuncu, Mayıs ayında sosyal medyada yaptığı paylaşımla bebeğini kaybettiğini duyurmuştu. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Kökenli, Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu.
2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturan Ege Kökenli, bebek heyecanı ile yanıp tutuşuyordu. Sosyal medya hesabından peş peşe hamilelik kareleri atan çift, büyük bir acı yaşadı.
BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ! BEBEKLERİNİ KAYBETTİLER
Instagram'dan peş peşe hamilelik pozları paylaşan Ege Kökenli geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımda gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.
Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Kökenli, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik."
SOSYAL MEDYA HESABINDAN ACI HABERİ DUYURDU
"Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz."
‘BENİM BEBEĞİM ERKEN DOĞDU’
Uzun zamandır sessizliğini koruyan Ege Kökenli, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla yürekleri sızlattı. Kökenli, yaşadığı acıyı şu ifadelerle anlattı:
“Tam 22. haftada kaybettim bebeğimi… Doktorlar da bana milyonda bir 1 diye açıkladı. İşin tuhaf tarafı ben Türkiye'de de değildim. O kadar sağlıklı giden bir gebeliğim vardı ki doktorum bana her zaman ‘Maşallah Ege, hiçbir sıkıntın yok doya doya gez’ demişti. Benim bebeğim erken doğdu."
‘9 SAAT TUTUNABİLDİ’
“Çok küçüktü. 9 saat kadar hayata tutunabildi, sonra işte maalesef kaybettik. Hala da kötü oluyorum konuşurken. Çok yani herkesin de başına gelebilecek bir şey. O kadar çok mesaj aldım ki sonunda da onu gördüm.”
Ege Kökenli, yaşadığı erken doğum kaybıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür durumların ‘takdiri ilahi’ olarak görülse de aslında her anne adayının başına gelebilecek doğal bir süreç olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Takdiri ilahi, bilmiyorsun… Erken doğumlar çok fazla handikap da sonuçlanabiliyor. Takdiri ilahi diyeceğim ama demek istediğim şu sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek kadar yolda bunları yaşamak da var."
"Bu süreçte, bu yolda bunların da insanın başına gelebileceği ve bunun çok normal olduğu keşke anlatılsa… Bunu bilmiyoruz. Ben mesela yaşadıktan sonra o kadar yakın çevremde hiç bilmediğim, bunu yaşayan insanların olduğunu öğrendim. Ben o yüzden bunun üstünü örtmek istemiyorum.”