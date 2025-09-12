Bir Dönemin Unutulmaz İsmiydi! Ünü Sanatçı Hem Eleştirdi Hem De Vasiyetini Açıkladı: ‘Ölünce Anmayın’

MEDYA KURULUŞLARINI HEDEF ALDI

Sanatçı, bundan böyle yalnızca emeğe değer veren medya kuruluşlarının programlarına katılacağını duyurdu. “Bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz” diyerek rest çeken Kırmızıgül, açıklamasının sonunda vasiyet niteliğinde şu ifadeleri kullandı: