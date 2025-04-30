Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş

Avokadonun olgunluğunu anlamanın ilk adımı, meyveyi avuç içine alıp nazikçe sıkmaktan geçiyor. Olgun avokado hafif bir baskıya karşı esneklik gösteriyor; ancak parmakla bastırıldığında aşırı yumuşayıp çöküyorsa fazla olgunlaşmış olabiliyor. Taş gibi sert olanlar ise henüz olgunlaşmamış kabul ediliyor.

SAP KISMINI KONTROL EDİN

Avokadonun üst kısmındaki küçük sapı dikkatlice çıkararak iç yüzeyin rengini gözlemlemek de önemli ipuçları sunuyor. Sapın altı yeşilimsi veya sarımsı renkteyse meyve ideal olgunlukta sayılıyor. Kahverengi renk ise fazla olgunlaştığını ve iç kısmında lekeler olabileceğini gösteriyor. Sapı çıkarmakta zorlanılıyorsa veya altı yeşil değilse avokadonun henüz olgunlaşmadığı anlaşılıyor.

RENK VE TÜR FARKLILIKLARINA DİKKAT

Avokadonun rengi, çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Hass türü olgunlaştıkça koyu yeşilden siyaha dönerken, Fuerte türü olgunlaştığında mat bir yeşil ton alıyor. Seçim yaparken avokado türünün olgunluk rengini bilmek, doğru tercihi kolaylaştırıyor. Genel olarak parlak ve canlı renge sahip olanlar daha taze kabul ediliyor.

KABUKTAKİ İZLERİ İNCELEYİN

Meyvenin kabuğu da olgunluk hakkında bilgi veriyor. Büyük ezikler, çatlaklar veya yumuşak noktalar istenmeyen işaretler olarak değerlendiriliyor. Küçük çizikler genelde sorun oluşturmuyor. Hass avokadoda pürüzlü kabuk doğal sayılırken, diğer türlerde daha düzgün yüzey bekleniyor.

ŞEFLERDEN EKSTRA ÖNERİLER

Avokadoyu hemen tüketmeyecek olanlar için hafif sert olanların tercih edilmesi öneriliyor. Oda sıcaklığında birkaç gün içinde olgunlaşması sağlanabiliyor. Olgunlaşmayı hızlandırmak isteyenler, avokadoyu bir kese kağıdı içinde elma veya muzla birlikte bekletebiliyor. Kesilen avokadonun kararmasını önlemek için çekirdeğini içinde bırakıp üzerine limon suyu sürmek de etkili yöntemler arasında gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi