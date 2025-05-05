Samsun'da Özel İzinle Üretilip Hasat Edildi! Altından Değerli
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan özel izinle 2016 yılında Samsun’da başlatılan salep orkidesi üretiminde hasat süreci başladı. İlk olarak 6 dönüm arazide ekimi yapılan salep orkidesi, bu yıl itibarıyla 70 dönümlük alana yayıldı. Yüksek ekonomik değeri ve geniş kullanım alanıyla dikkat çeken salep orkidesi, her geçen yıl daha fazla üretici tarafından tercih ediliyor.
Kaynak: AA
2016 yılında başlayan üretimle birlikte bölgedeki üretici sayısı 200’e ulaştı. Nisan ve mayıs aylarında çiçeklenen bitkide yaklaşık bir ay sürecek olan hasat dönemi başladı. Bu sezon sonunda 60 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.
HASATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, üretimin Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda başladığını belirtti. Karaman, doğadan salep orkidesi toplamının yasak olduğuna dikkat çekerek, “Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tohum hibeleriyle 2016’dan bu yana üretim sahalarımızı genişlettik. Sadece 19 Mayıs ilçesinde 70 dönümlük alana ulaştık.” dedi.
DOĞRU HASAT YÖNTEMİ ÖNEMLİ
Karaman, hasadın çiçeklenme döneminde başlaması gerektiğini vurgulayarak, yanlış yapılan hasadın tüm araziyi yok edebileceğini ifade etti. “Yumrular tamamen geliştikten sonra topraktan çıkarılır, anaç yumru koparılmadan yeniden toprağa dikilir.” bilgisini paylaştı.
FİYATLAR ARTIYOR, ÜRETİCİ KAZANIYOR
Bu yıl yağışlı havaların ürün kalitesini artırdığını belirten Karaman, 60 tonluk yaş ürün kapasitesine ulaşıldığını söyledi. “Geçen yıl yaş yumru alımı kilogram başına 500 liraydı, bu yıl 700 liraya yükseldi. Kurutulmuş ürün ise yaklaşık 4 bin liradan satılıyor. 5-6 kilogram yaş ürün, 1 kilogram kuru ürüne dönüşüyor. 1 metrekareden ortalama 1 kilogram ürün alınabiliyor.” ifadelerini kullandı.
PAZAR TALEBİ SÜREKLİ CANLI
Karaman, Türkiye’nin mevcut üretiminin talebi karşılamada yetersiz kaldığını belirterek, “Üretim ne kadar artsa da pazarı her zaman hazır. Üreticiyle 15 yıllık alım garantili sözleşmeler yapıyoruz. Samsun’da başlayan üretim bugün 50-60 ilde sürdürülüyor ve yaklaşık 200 ton üretim kapasitesine ulaşıldı.” bilgisini verdi.