Samsun'da Özel İzinle Üretilip Hasat Edildi! Altından Değerli

HASATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, üretimin Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda başladığını belirtti. Karaman, doğadan salep orkidesi toplamının yasak olduğuna dikkat çekerek, “Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tohum hibeleriyle 2016’dan bu yana üretim sahalarımızı genişlettik. Sadece 19 Mayıs ilçesinde 70 dönümlük alana ulaştık.” dedi.

DOĞRU HASAT YÖNTEMİ ÖNEMLİ

Karaman, hasadın çiçeklenme döneminde başlaması gerektiğini vurgulayarak, yanlış yapılan hasadın tüm araziyi yok edebileceğini ifade etti. “Yumrular tamamen geliştikten sonra topraktan çıkarılır, anaç yumru koparılmadan yeniden toprağa dikilir.” bilgisini paylaştı.