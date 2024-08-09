Estetik Ameliyat İçin Türkiye'ye Gelmişti... Ünlü Model Katie Price Gözaltına Alındı

Estetik operasyon için Türkiye'ye gelen İngiliz model Katie Price, ülkesine adım attığı gibi havalimanında gözaltına alındı. Price'ın hakkında açılan borç davasının duruşmasına katılmasının gerektiği ancak onun ameliyat için Türkiye'ye gelmeyi tercih ettiği öğrenildi.

Estetik Ameliyat İçin Türkiye'ye Gelmişti... Ünlü Model Katie Price Gözaltına Alındı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı ve model Katie Price, yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı Türkiye'den oyuncu sevgilisi JJ Slater ile beraber dönerken, hakkında açılan borç davasının duruşmasına katılmadığı için havalimanında polis tarafından gözaltına alındı.

İngiliz modelin yüzü şiş ve bandajlı halde gözaltına alındığını gösteren görüntüler basına yansıdı. 46 yaşındaki modelin sevgilisi ise valizleri alarak havalimanından ayrıldı.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Dün geceyi nezarette geçiren Price, bugün mahkemeye çıkacak.

2019'da iflas ettiğini duyuran Price'ın geçen ay iflas davasının duruşmasına katılması gerekiyordu ancak ünlü isim estetik yaptırmak için sevgilisi ve oğluyla Türkiye'ye gelmişti.

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