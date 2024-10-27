Ünlü Şarkıcı Sosyal Medyanın Gündeminde: Şarkılarıyla Değil O Fotoğrafla Zengin Oldu!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen, 2000'li yıllarda magazin gündeminin manşetlerinden düşmeyen hareketli hayatını geride bırakarak yıllardır eşi ve çocuklarıyla daha sakin bir yaşam sürdürüyor. Uzun zamandır sessizliğini sürdüren ünlü şarkıcı, son olarak bir sitede ayaklarının fotoğraflarını satmasıyla yeniden gündem oldu.

NTV'de yer alan habere göre Allen, bir güzellik uzmanın kendisine güzel ayakları olduğunu ve onlardan para kazanabileceğini söylemesinin ardından ünlü sitede hesap açtığını açıkladı ve X'te ayaklarının fotoğraflarını ve hesabının bağlantısını paylaştı.

O PAYLAŞIMA YANIT VERDİ

Şarkıcının paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı ise "Avrupa'nın en büyük pop yıldızlarından biri olduğunuzu ve sonra bu hale geldiğinizi düşünün" yorumunu yaptı.

Allen, takipçisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak şöyle yanıt verdi:

"Bir sanatçı olduğunuzu ve Spotify'da aylık yaklaşık 8 milyon dinleyiciniz olduğunu, ancak ayaklarınızın fotoğraflarına bin kişinin abone olmasından daha fazla para kazandığınızı hayal edin. Oyuncudan nefret etmeyin, oyundan nefret edin."

Lily Allen'ın, OnlyFans hesabından ayda en az 10 bin dolar kazandığı biliniyor. Spotify'ın 2023 verilerine göre ise tahmini olarak yalnızca 66 bin sanatçı yıl boyunca yayın teliflerinden 10 bin dolar veya daha fazla para kazanıyor.

Kaynak: NTV