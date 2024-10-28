Kenan İmirzalıoğlu'na İddialı Diziden Teklif! Ünlü Oyuncu Ekranlara Geri Dönüyor

Bir süredir televizyon dizilerinden uzak kalan ve son olarak "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasıyla izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmadaki koltuğunu Oktay Kaynarca’ya devrederek yeniden dizi görüşmelerine başladı.

Hayranlarının heyecanla geri dönüşünü beklediği ünlü oyuncu, geçen yaz Yavuz Turgul’un "Ayrılık Da Sevdaya Dahil" dizisiyle anlaşmış ancak senaryoyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı almıştı. İmirzalıoğlu, Ay Yapım’dan teklif almış ve Yılmaz Şahin’in "İşgal Günlerinde Aşk" dizisiyle görüştüğü öğrenilmişti.

'SERÇE' DİZİSİNE SICAK BAKIYOR

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; ünlü oyuncu bu teklifi de kabul etmedi. Bunun ardından Ay Yapım İmirzalıoğlu'na "Serçe" dizisini sundu. Son olarak Yargı dizisini yazan Sema Ergenekon’un imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturacak.

Kariyerinde birçok iddialı rol oynayan Kenan İmirzalıoğlu'nun sıcak baktığı bu dizinin de bir polisin hikâyesi üzerinde kurulu olduğu belirtildi.