Dünyaca Ünlü Oyuncudan Şoke Eden Baskın! Kimse O Olduğuna İnanamadı

Hollywood'un son dönemdeki en popüler oyuncularından Timothée Chalamet, ABD’nin New York kentindeki Washington Meydanı Parkı’nda kendisine benzeyenlerin katıldığı bir yarışmaya sürpriz bir ziyarette bulunarak gündem oldu.

People'da yer alan habere göre; YouTuber Anthony Po’nun düzenlediği ve 28 yaşındaki aktöre en çok benzeyen kişiye 50 dolar verilen yarışmaya yüzlerce kişinin katılmasıyla alana polis geldi. Oscar adayı oyuncu Chalamet ise bir maske ve beyzbol şapkası takarak tanınmadan hayranlarının arasına katıldı. Kendisine benzeyen hayranlarıyla fotoğraf çekinen Chalamet’yi tanıyanlar çığlık atmaya başladı.

Yarışmadan önce sosyal medyada Chalamet’nin etkinliğe katılmasının ne kadar eğlenceli olacağına dair espriler de yapılmıştı.

Willy Wonka kostümüyle yarışı kazanan 21 yaşındaki Miles Mitchell, çantasındaki şekerleri alandaki yarışmacılarla paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem