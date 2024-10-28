Litvanya’da seçimleri muhalefet kazandı

Litvanya’da parlamentonun kalan 63 üyesini belirlemek için bugün düzenlenen ikinci tur seçimlerini LSDP kazandı. İlk turda 20 parlamenter çıkaran parti bugünkü seçimlerde ise 32 sandalye daha elde etti.

LSDP’yi toplam 28 parlamenter ile iktidardaki Anavatan Birliği-Litvanya Hristiyan Demokratlar Partisi (TS-LKD) izlerken, üçüncü sırayı ise 20 parlamenter ile antisemit görüşlerini ifade etmekten kaçınmayan Remigijus Zemaitaitis’in Nemunas Şafağı (Nemuno Ausra) partisi aldı. Litvanya Ana Seçim Komisyonu, seçime katılım oranının 14 Ekim’de düzenlenen ilk tura nazaran yüzde 11 düşüşle yüzde 41,31 olduğunu açıkladı. Litvanya İçin Demokratlar Birliği 14, Liberal Birlik 12, Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği 8 milletvekili ile parlamentoya girmeye hak kazanan diğer partiler arasında yer aldı.

LDSP’nin lideri Vilija Blinkeviciute resmi olmayan ilk sonuçların ardından yaptığı açıklamada kendilerine oy veren Litvanya vatandaşlarına müteşekkir olduğunu belirterek "Seçim sonuçları köy, kasaba ya da şehirlerde yaşıyor olmalarına bağlı olmaksızın Litvanyalıların değişim istediğini, tamamen başka bir hükümet istediğini göstermiştir" şeklinde konuştu. Vilija Blinkeviciute önümüzdeki günlerde sol koalisyon hükümeti kurmak için Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği ve Litvanya İçin Demokratlar Birliği ile görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Kaynak: İHA