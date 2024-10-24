Efsanevi 'Tarzan' Dizisinin Yıldızı Rony Ely Hayatını Kaybetti

ABD'nin NBC kanalında 1960'larda yayınlanan efsanevi "Tarzan" dizisinin yıldızı Rony Ely, 86 yaşında hayatını kaybetti. 1966 ila 1968'de ikonik karaktere hayat veren ünlü aktörün ölümünü, kızı Kirsten Casale Ely, sosyal medya hesabından verdi.

Kirsten Casale Ely, babasının 29 Eylül'de California'daki evinde vefat ettiğini söyleyerek "Babam insanların kahraman olarak adlandırdığı biriydi. O bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi" ifadelerini kullandı.

RONY ELY KİMDİR?

1938'de ABD'nin Texas eyaletinde dünyaya gelen Rony Ely, 1966-1968 yıllarında yayınlanan Tarzan dizisindeki başrol performansıyla tanındı.

Rony Ely, 1975'te vizyona giren "Doc Savage: The Man of Bronze" filminde de oynamıştı.

Çeşitli televizyon programlarında sunuculuk da yapan Ely, oyunculuk kariyerinin dışında 2 roman yazmıştı.

Kaynak: AA