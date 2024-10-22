Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler

Hollywood yıldızı olmak büyük başarı ve emeklerden geçiyor. Film yıldızlarından öyle ünlüler var ki, ünlü camiasından isimleri silinecekken bir film ile tekrar parlamaya başladı. İşte o oyuncular ve filmler...

Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler

Hollywood’da bir yıldız olarak parlamak kolay değildir. Sinema dünyasının en iyi oyuncuları bile zaman zaman kariyerlerinde durgunluk dönemine girebilir. Ancak bazı şanslı oyuncular, doğru projeyi bulduklarında kariyerlerinde adeta bir yeniden doğuş yaşayabilirler. İşte, kariyer dönüşlerine imza atan oyuncular ve onları yeniden zirveye taşıyan filmler...

ROBERT DE NİRO – Umut Işığım (Silver Linings Playbook)

Tüm zamanların en iyi aktörleri arasında yer alan Robert De Niro, 2000’lere gelindiğinde düşük bütçeli filmlerle anılmaya başlamıştı. Ancak, David O. Russell'ın yönetmenliğini yaptığı Umut Işığım filmiyle usta oyuncu yeniden büyük beğeni topladı. Filmdeki performansıyla 1992 yapımı Cape Fear’dan bu yana ilk kez Oscar’a aday gösterilerek eski günlerine geri döndü.

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RYAN REYNOLDS – Deadpool

Green Lantern ve RIPD gibi filmlerle beklenen başarıyı yakalayamayan Ryan Reynolds, 2016’da Marvel’ın Deadpool filmiyle kariyerini yeniden canlandırdı. Bu sıra dışı süper kahraman filmindeki rolüyle büyük bir hayran kitlesi kazandı ve sinema dünyasındaki şansı yeniden döndü.

Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler - Resim : 2

JAMİE LEE CURTİS – Halloween (2018)

1970'ler ve 80'lerde Halloween ve The Fog gibi filmlerle adını duyuran Jamie Lee Curtis, yıllar geçtikçe roller bulmakta zorlandı ve bir süre oyunculuğa ara verdi. Ancak 2018’de vizyona giren Halloween filmi, Curtis’i yeniden gündeme taşıyarak kariyerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler - Resim : 3

ROBERT DOWNEY JR. – Kiss Kiss Bang Bang

Robert Downey Jr., kariyerinin erken dönemlerinde bağımlılık sorunları ve setteki dengesiz davranışları nedeniyle zorlu bir süreçten geçti. Ancak Shane Black’in 2005 yapımı Kiss Kiss Bang Bang filmi, onun itibarını yeniden inşa etmesine yardımcı oldu. Bu performans, Downey Jr.’ı Iron Man serisinin başrolüne taşıyarak Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri haline getirdi.

Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler - Resim : 4

KEANU REEVES – John Wick

1990’larda büyük bir popülerlik kazanan Keanu Reeves, bir süre beyazperdeden uzak kaldı ve oyunculuğu zaman zaman eleştirilere maruz kaldı. Ancak 2014 yapımı *John Wick* filmiyle yeniden zirveye çıkan Reeves, bu roldeki başarılı performansıyla adeta bir efsaneye dönüştü.

Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler - Resim : 5

COLİN FARRELL – In Bruges

Kariyerinin başlarında büyük bir çıkış yakalayan Colin Farrell, zamanla Hollywood’da skandallarla anılmaya başlandı. Ancak Martin McDonagh’ın In Bruges filmi, Farrell’ın kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve oyuncuya yeniden saygınlık kazandırdı.

Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler - Resim : 6

BRENDAN FRASER – The Whale

Bir dönemin popüler aktörü Brendan Fraser, uzun bir süre sinemadan uzak kalmıştı. Ancak Darren Aronofsky’nin The Whale filmiyle geri dönüş yaptı. Bu filmdeki performansıyla Oscar kazanan Fraser, kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler - Resim : 7

REESE WİTHERSPOON – Wild

Legally Blonde ve Walk the Line filmleriyle ün kazanan Reese Witherspoon, 2010’lu yılların başında bir dizi başarısızlık yaşadı. Ancak 2014 yapımı Wild filmiyle kariyerini yeniden canlandırdı ve bu yapımdaki performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler - Resim : 8

HUGH GRANT – Paddington 2

1990’ların yıldızı Hugh Grant, skandallar nedeniyle kariyerinde düşüş yaşamıştı. Ancak Paddington 2 filmi, oyuncunun kariyerini yeniden başlatan proje oldu. Bu filmle 2018’de Bafta adaylığı kazanan Grant, eski günlerine geri döndü.

Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler - Resim : 9

MİCHAEL KEATON – Birdman

Kariyerinde uzun bir duraklama dönemine giren Michael Keaton, Birdman filmiyle yeniden doğuş yaşadı. Film, En İyi Film Oscar’ını kazanarak büyük yankı uyandırırken Keaton da yeniden Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline geldi. Birdman sonrasında Keaton, gişe rekorları kıran projelerde ve Emmy ödüllü dizilerde yer almaya devam etti.

Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler - Resim : 10

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Kaynak: Independent

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