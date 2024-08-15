George Clooney Kendini Açık Artırmaya Çıkardı

Ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, hayır işi için kendini açık artırmaya çıkardı. Önümüzdeki ay New York'ta gerçekleşecek özel bir akşam yemeği için teklifin 60 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.

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George Clooney Kendini Açık Artırmaya Çıkardı

'Ocean's Eleven', 'Yerçekimi', 'Aklı Havada' ve 'Senden Bana Kalan' gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu George Clooney, bir hayır işi için kendini açık artırmaya çıkardı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; 'George Clooney ile İyi Bir Akşam' adlı müzayedeye şanslı bir kişi, ABD’li aktörle New York'ta özel bir akşam yemeği randevusuna çıkacak.

Açık artırma 10.000 dolardan başladı ve şu anda 31.000 dolara kadar çıktı. 20 Ağustos'ta sona erecek olan açık artırmada Clooney ile akşam yemeği için teklifin 60 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.

Kazanan kişi, George Clooney ile özel bir kokteyle, ardından iki kişilik bir akşam yemeği partisine katılacak ve yanında bir misafir de getirebilecek.

Clooney Adalet Vakfı'nın yararına yapılan açık artırmayı kazanan kişi, ünlü oyuncuyla 24 Eylül'de New York'ta buluşacak.

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