Eleştiri Nasıl Doğru Karşılanır? Psikologlardan Altın Öneriler

Sosyal hayatımızda değerlerimizin başkaları tarafından kabul edilmesi büyük önem taşıyor, eleştiri ise bunun tam tersi bir etki yaratıyor. Bu yüzden eleştiriyi duymak bile birçok kişi için zorlayıcı olabiliyor.

Ancak eleştiriyi doğru anlamak ve bu duruma sağlıklı tepkiler verebilmek, kişilerin kendine güvenini koruması için kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, eleştirilere bilinçli ve yapıcı bir şekilde yanıt verilmesinin önemine vurgu yapıyor.

Amerikalı psikolog Jamie Buckingham'ın önderlik ettiği "saldırganlığı şakaya dönüştürme" anlayışı, yapıcı eleştirinin gelişim için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu ortaya koyuyor.

TEPKİ KONTROLÜ ÖNEMLİ

Eleştiriye verilecek doğru yanıtın, manipülasyona kapılmadan soğukkanlı bir tartışmaya dönüştürülmesi gerektiği belirtiliyor. Muhatabınızın eleştirisini, sizi provoke etmek için kullanıyor olabileceği ihtimaline karşı, tepkinizi kontrol etmek büyük önem taşıyor. Psikologlar, bu tür durumlarda sakin kalmanın ve karşı tarafa şu şekilde bir soru sormanın etkili olduğunu ifade ediyor: "Bu hatalardan kaçınmak için sizce ne yapılabilir?"

Eleştirinin öznel bir görüş olduğunu unutmamak gerekiyor. Nazik bir şekilde "Teşekkür ederim, bunu dikkate alacağım" demek, hem durumu yatıştıracak hem de eleştirinin sizin için yararlı olup olmadığını soğukkanlılıkla değerlendirme fırsatı sunacaktır.

Eleştiriyi daha iyi anlamak için detay sormak da faydalı bir yöntem. Karşınızdaki kişinin neyi tam olarak eleştirdiğini öğrenmek, bir dahaki sefere nasıl daha iyi yapabileceğinizi anlamanızı sağlar. Ancak bazı durumlarda eleştirinin kişisel duygulardan kaynaklandığını fark edebilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.

SIK SIK AYNI KİŞİ TARAFINDAN ELEŞTİRİLİYORSANIZ DİKKAT

Sık sık aynı kişi tarafından eleştiriliyorsanız, o kişinin amacı hakkında düşünmek de önemli. Sırf sizi küçümsemek için eleştiren biriyle karşı karşıyaysanız, gülümseyerek eleştiriyi kabul etmek en iyi strateji olabilir. Bu tür eleştiriler karşısında suçluluğunuzu agresif veya alaycı bir tonla kabul etmek, yalnızca konuşmayı çıkmaza sokar.

Psikologlar, eleştiriye tepki verirken ses tonunun sakin ve dostça olmasının, tartışmaların önüne geçeceğini belirtiyor. Uzun açıklamalardan kaçınmak, basit ve kısa cevaplar vermek, daha olgun bir izlenim bırakır.

Son olarak, eleştirilere takılıp kalmamak büyük bir farkındalık gerektirir. Bir eleştiriyi saatlerce veya günlerce düşünmek yerine, dikkat dağıtıcı başka konulara yönelmek sağlıklı bir çözüm olabilir. Psikologlar, bu süreçte kendinizi sakinleştirmenizin önemini vurguluyor. Birkaç derin nefes alarak, eleştiriyi yazıya döküp sonrasında kağıdı yırtıp atmak gibi yöntemler, olumsuz duygulardan arınmanıza yardımcı olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi