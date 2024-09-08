Nicole Kidman'ı Yıkan Haber! Ödülünü Almadan Hemen Önce Öğrendi, Apar Topar Ayrıldı

Sinemanın en prestijli törenlerinden Venedik Film Festivali'nde, Babygirl filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan ünlü oyuncu Nicole Kidman, törenden hemen önce annesinin ölüm haberiyle sarsıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Avustralyalı yıldız, 84 yaşındaki annesi Janelle Anne Kidman'ın ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyerek, törene katılmadan İtalya'dan ayrıldı. Törende Kidman'ın ödülünü yönetmen Halina Reijn aldı.

Yaptığı açıklamada Kidman, ödülünü annesine ithaf ettiğini söyleyerek "O beni şekillendirdi ve beni ben yaptı. Ona müteşekkirim" ifadelerini kullandı.