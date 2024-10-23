Ses Getirecek Dizide Halit Ergenç'in Partneri Belli Oldu

Bu sezon ekranlara gelmesi beklenen Kral Kaybederse isimli dizide ünlü oyuncu Halit Ergenç’in partneri belli oldu.

OGM Pictures’in Star TV’ye çekeceği dizide Kenan karakterini Halit Ergenç’in canlandıracağı açıklanmıştı. Ergenç’in partneri de ses getirecek bir isim oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kenan karanterinin aşık olduğu Fadi rolü için, Merve Dizdar ile anlaşıldığı bildirildi.

Dizdar’ın çekimleri Adana’da süren Magarsus dizisinin sezonun tamamlanmasının ardından İstanbul’a gelerek Fadi rolüne hazırlanmaya başlayacağı bildirildi. Kenan’ın eşi Handan rolü için de oyuncu arama çalışmaları devam ediyor.