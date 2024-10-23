Ayla Filminin Yıldızı Bambaşka Biri Oldu: Görenler Tanıyamadı

Gerçek bir olaya dayanan ve izlenme rekorları kıran Ayla, Kore Savaşı sırasında Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin savaş alanında bulduğu küçük bir kızla kurduğu duygusal bağı anlatıyordu. Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol'un paylaştığı film, Türkiye'de büyük yankı uyandırmış ve birçok ödül kazanmıştı. Filmdeki dokunaklı sahneler, özellikle Hacıoğlu ve Kim Seol arasındaki güçlü bağ, izleyicilerin gözyaşlarına boğulmasına neden olmuştu.

SON HALİ ÇOK KONUŞULDU

Ayla filmindeki performansıyla hafızalara kazınan Kim Seol’ün son hali, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Minik Ayla’nın büyüdüğünü gören kullanıcılar, “Tanımakta zorlandım”, “Zaman ne çabuk geçmiş”, “Çok değişmiş” gibi yorumlarda bulundu.

Genç oyuncunun çocukluk döneminden bu yana yaşadığı fiziksel değişim, pek çok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Ayla, sadece oyuncu kadrosu ve hikayesiyle değil, duygusal derinliği ve gerçek olaylara dayanan senaryosuyla da izleyicilerde derin izler bırakmıştı. 8 ödül kazanan film, Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yerini aldı.

Kaynak: Haber Merkezi