Müge Anlı'da Ortalık Savaş Alanına Döndü! Canlı Yayın Apar Topar Kesildi

Tülay Emecen, 76 yaşında hayatını kaybeden babası Şemsettin Emecen'in ölümünün ardında üvey annesi olduğu iddiası ile Müge Anlı'ya başvurdu.

Emecen, babasının ölümünden 18 gün önce yaşadığı evi ikinci eşi Havva'ya devrettiğini ve kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Yaşanan olayların tesadüf olmadığını belirten Tülay Emecen, üvey annesini şüpheli bulduğunu söylemişti.

Bugünkü yayına çıkan taraflar daha Müge Anlı ağzını açamadan kavgaya tutuştu. Ölen adamın eşi ve kızı birbirine girince yayın kesildi. Üvey annenin kızı Müge Anlı'ya "Lütfen müdahale edin!" diyerek, isyan etti. Anlı, "Ben ne yapabilirim. Ayrılın birbirinizden düzgünce konuşun" dedi.

Güvenliklerin araya girmesinin ardından Müge Anlı, "İddialara cevap verin, kendinizi yere atmayın" İfadelerini kullandı.