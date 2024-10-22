Müge Anlı'da Ortalık Savaş Alanına Döndü! Canlı Yayın Apar Topar Kesildi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tülay Emecen, 76 yaşında hayatını kaybeden babası Şemsettin Emecen'in ölümünde üvey annesinin parmağının olduğunu iddia etti. Ölen adamın eşi ve kızı yayında birbirine girdi. Canlı yayın apar topar kesilmek zorunda kaldı.

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Müge Anlı'da Ortalık Savaş Alanına Döndü! Canlı Yayın Apar Topar Kesildi

Tülay Emecen, 76 yaşında hayatını kaybeden babası Şemsettin Emecen'in ölümünün ardında üvey annesi olduğu iddiası ile Müge Anlı'ya başvurdu.

Emecen, babasının ölümünden 18 gün önce yaşadığı evi ikinci eşi Havva'ya devrettiğini ve kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Yaşanan olayların tesadüf olmadığını belirten Tülay Emecen, üvey annesini şüpheli bulduğunu söylemişti.

Müge Anlı'da Ortalık Savaş Alanına Döndü! Canlı Yayın Apar Topar Kesildi - Resim : 1

Bugünkü yayına çıkan taraflar daha Müge Anlı ağzını açamadan kavgaya tutuştu. Ölen adamın eşi ve kızı birbirine girince yayın kesildi. Üvey annenin kızı Müge Anlı'ya "Lütfen müdahale edin!" diyerek, isyan etti. Anlı, "Ben ne yapabilirim. Ayrılın birbirinizden düzgünce konuşun" dedi.

Müge Anlı'da Ortalık Savaş Alanına Döndü! Canlı Yayın Apar Topar Kesildi - Resim : 2

Güvenliklerin araya girmesinin ardından Müge Anlı, "İddialara cevap verin, kendinizi yere atmayın" İfadelerini kullandı.

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