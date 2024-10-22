Bebeğin Anne ve Babası Kim? Selin Ciğerci'nin Eski Kocası Gökhan Çıra Açıkladı

Eski futbolcu Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci’nin evli olduğu dönemde taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmasına ilişkin bakanlık harekete geçmiş ve haklarında soruşturma başlatılmıştı. Ciğerci’nin sosyal medya hesabından Gökhan Çıra ve kızının fotoğrafını paylaşması ise büyük bir tartışma yaratmıştı. Baba-kızın yataktaki bir karesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edilmişti. İfadelerin ardından ise Çıra ve Ciğerci'nin bebeğinin ailede kalmasına karar verilmişti.

'KİMLİKTE ÖZ ANNESİNİN İSMİ YAZIYOR'

Haftalar sonra Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Gökhan Çıra, konuyla ilgili konuştu. Çıra, "Bu konuya artık açıklık getireyim. Selenay benim anadan doğmuş kızım. Evlatlık falan değil. Devletin de yaptığı testlerden sonra da kanıtlanmış bir şekilde bu çocuğun babası Gökhan Çıra'dır. DNA testleridir, saç örnekleridir... Bunu biz kendimiz yapmadık, haberlerden dolayı devletimiz geldi testini yaptı. Bu çocuğun annesi de var. Annesinin adını söylemek istemiyorum kimlikte zaten annesinin adı yazıyor." dedi.

O FOTOĞRAFI BÖYLE SAVUNDU

Deniz Akkaya'yla ilgili de şunları söyledi: "Hatalıyım, o fotoğrafı paylaştığım için hatalıyım. Bu sadece bir hanımefendinin algısından. Ya abla sen kızına neler yapmışsın bunu hepimiz gördük. Kendisi kızını aldırdı neler yaptı. Sadece işine yarayan fotoğrafı almışsın sen. Şorta iç çamaşırı demişsin. Bir saat önce spor salonunda şortla spor yapmışım. Ben o fotoğrafı hiçbir niyet yokken paylaştım. Hangi anne baba küçükken çocuğunu kucağına alıp oturtmadı?"