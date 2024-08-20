Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya Ateş Püskürdü: 'Bu Fotoğraf Normal Mi?'

Selin Ciğerci eski futbolcu Gökhan Çıra ile evli olduğu dönemde taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmuştu. Çiftin ayrılmasının ardından, Selin Ciğerci'nin sosyal medya hesaplarından Gökhan Çıra ve kızının fotoğraflarını paylaşması, büyük bir tartışma yaratırken eski manken Deniz Akkaya'da eskiden mahkemelik olduğu Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'yı hedef aldı. Konuyla ilgili bakanlık harekete geçti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyadaki "Selin Ciğerci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindi" iddialarına yönelik açıklama yaptı. Selin Ciğerci ve evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurusunun olmadığı ve iddianın gerçek dışı olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Ciğerci hakkında 'Çocuğun soybağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar' iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra sosyal medya hesabından kızını paylaşmalarının ardından tepkiler çığ gibi yağdı. Eski manken Deniz Akkaya’da Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'yı paylaşımlarının ardından hedef aldı.

DENİZ AKKAYA O FOTOĞRAFA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Son olarak Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin kızı ve eski eşinin olduğu bir pozu paylaşmasını gündeme getirdi. Baba kızının yatakta oyun oynarken çekilmiş karesine "Ben aslında sizi anlıyorum çünkü siz anne ve baba olmanın ne demek olduğunu gerçekten bilmiyorsunuz öyle bir niyetle de bu çocuk satın alınmadı para verilerek. Pek tabii ki bu çocuk büyüdüğü zaman gerçek annesini arayacak zor bir hayat zor sınavlar bekliyor masum bebeği.. Ancak soruyorum iç çamaşırı diyemeyeceğim resmen donla yatakta sereserpe yatıyorsun çocukta cinsel organının üstünde oturuyor. Şimdi soruyorum bu fotoğrafı normal mi?" yorumunu yaptı.

Bu yorumlara tepkiler gelirken bazı takipçiler de çirkin yorumlar da bulundu. Gökhan Çıra ise en sonunda kızıyla pozlarını paylaşarak söylenenlere ateş püskürdü.

DENİZ AKKAYA'NIN KIZINI HATIRLATTI

Gökhan Çıra "Spordan gelmiş yatakta oyun oynarken çekilmiş resimlerimiz altımdaki şorta iç çamaşırı diyecek kadar aciz bir millet olamayız ya bakın arkadaşlar gerçekten canımız canım acıyor ben susuyorum sebebi sadece kızım" dedi. Çıra ayrıca "Böyle bir haberi ortaya atan insanın ne düşünceyle attığı da ortada kendisi daha aylar öncesinde kızıyla neler yaşamış bize annelik babalık öğretecek en son insan adını bile ağzıma almak istemem" ifadelerini kullandı.