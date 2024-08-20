Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya Ateş Püskürdü: 'Bu Fotoğraf Normal Mi?'

Eski futbolcu Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci’nin evli olduğu dönmede taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmasına ilişkin bakanlık harekete geçmiş ve haklarında soruşturma açılmıştı. Ciğerci’nin sosyal medya hesabından Gökhan Çıra ve kızının fotoğrafını paylaşması ise büyük bir tartışma yarattı. Deniz Akkaya eskiden mahkemelik olduğu Selin Ciğerci’ye ateş püskürdü. İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya Ateş Püskürdü: 'Bu Fotoğraf Normal Mi?'

Selin Ciğerci eski futbolcu Gökhan Çıra ile evli olduğu dönemde taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmuştu. Çiftin ayrılmasının ardından, Selin Ciğerci'nin sosyal medya hesaplarından Gökhan Çıra ve kızının fotoğraflarını paylaşması, büyük bir tartışma yaratırken eski manken Deniz Akkaya'da eskiden mahkemelik olduğu Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'yı hedef aldı. Konuyla ilgili bakanlık harekete geçti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyadaki "Selin Ciğerci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindi" iddialarına yönelik açıklama yaptı. Selin Ciğerci ve evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurusunun olmadığı ve iddianın gerçek dışı olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Ciğerci hakkında 'Çocuğun soybağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar' iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra sosyal medya hesabından kızını paylaşmalarının ardından tepkiler çığ gibi yağdı. Eski manken Deniz Akkaya’da Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'yı paylaşımlarının ardından hedef aldı.

Deniz Akkaya Hakkında Zorlama Hapis Talebi İçin KararDeniz Akkaya Hakkında Zorlama Hapis Talebi İçin KararMagazin

DENİZ AKKAYA O FOTOĞRAFA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Son olarak Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin kızı ve eski eşinin olduğu bir pozu paylaşmasını gündeme getirdi. Baba kızının yatakta oyun oynarken çekilmiş karesine "Ben aslında sizi anlıyorum çünkü siz anne ve baba olmanın ne demek olduğunu gerçekten bilmiyorsunuz öyle bir niyetle de bu çocuk satın alınmadı para verilerek. Pek tabii ki bu çocuk büyüdüğü zaman gerçek annesini arayacak zor bir hayat zor sınavlar bekliyor masum bebeği.. Ancak soruyorum iç çamaşırı diyemeyeceğim resmen donla yatakta sereserpe yatıyorsun çocukta cinsel organının üstünde oturuyor. Şimdi soruyorum bu fotoğrafı normal mi?" yorumunu yaptı.

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya Ateş Püskürdü: 'Bu Fotoğraf Normal Mi?' - Resim : 2

Bu yorumlara tepkiler gelirken bazı takipçiler de çirkin yorumlar da bulundu. Gökhan Çıra ise en sonunda kızıyla pozlarını paylaşarak söylenenlere ateş püskürdü.

DENİZ AKKAYA'NIN KIZINI HATIRLATTI

Gökhan Çıra "Spordan gelmiş yatakta oyun oynarken çekilmiş resimlerimiz altımdaki şorta iç çamaşırı diyecek kadar aciz bir millet olamayız ya bakın arkadaşlar gerçekten canımız canım acıyor ben susuyorum sebebi sadece kızım" dedi. Çıra ayrıca "Böyle bir haberi ortaya atan insanın ne düşünceyle attığı da ortada kendisi daha aylar öncesinde kızıyla neler yaşamış bize annelik babalık öğretecek en son insan adını bile ağzıma almak istemem" ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya Ateş Püskürdü: 'Bu Fotoğraf Normal Mi?' - Resim : 3

Bakanlıktan 'Selin Ciğerci' AçıklamasıBakanlıktan 'Selin Ciğerci' AçıklamasıGüncel
Etiketler
Deniz Akkaya Selin Ciğerci Gökhan Çıra
Son Güncelleme:
Orman Yangınlarında Son Durum! Orman Yangınlarında Son Durum!
KKTC Lideri Tatar'dan Zonguldak'a Ziyaret KKTC Lideri Tatar'dan Zonguldak'a Ziyaret
Deprem Riski Bulunmayan Bu İlden Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar! Dev Kentlerden İlgi Büyük Deprem Riski Bulunmayan Bu İlden Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar! Dev Kentlerden İlgi Büyük
Tüm Emeklilere Nakit Ödenecek! Prim Gününe Bakılmadan Hesaba Geçecek Tüm Emeklilere Nakit Ödenecek! Prim Gününe Bakılmadan Hesaba Geçecek
Reha Muhtar'ın Oğlu Nerede? Feyza Altun'dan Dikkat Çeken İddia! Reha Muhtar'ın Oğlu Nerede? Feyza Altun Açıkladı
CHP'li Eski Belediye Başkanı İsmail Eşref Tutuklandı CHP'li Eski Başkan Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Şiddetli Sağanak Alarmı!
Uzmanlar Öneriyor: Kelle Paça Çorbası Yerine Bunu Tüketin Uzmanlar Öneriyor: Kelle Paça Çorbası Yerine Bunu Tüketin
Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Kuyumcularda Satışı Yasaklanıyor Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Kuyumcularda Satışı Yasaklanıyor
Antalya’da Sabahın İlk Saatlerinde Kaliteli Hasadı Başladı: 8 Tanesi 1 Kilo, Fiyatı 100 TL Antalya’da Sabahın İlk Saatlerinde Kaliteli Hasadı Başladı: 8 Tanesi 1 Kilo, Fiyatı 100 TL
Türkiye ile Anlaşma İmzalamıştı: Dünya Devi 457 Bin TL'ye Otomobil Satışına Başladı Türkiye ile Anlaşma İmzalamıştı: Dünya Devi 457 Bin TL'ye Otomobil Satışına Başladı