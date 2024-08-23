İfade Veren Gökhan Çıra'dan İlk Açıklama: Mahkeme Kararını Verdi

Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafın ardından başlatılan soruşturma hızla sonuçlandı. Yapılan inceleme sonucunda, aile içinde herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirlenerek, çocuğun Gökhan Çıra'nın yanında kalmasına karar verildi.

BAKANLIK ŞİKAYET ETTİ

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın kızıyla birlikte sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf, kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar fotoğrafı uygunsuz bulurken, bazıları ise herhangi bir art niyet taşımadığını savundu.

Tartışmaların büyümesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Bakanlık, fotoğrafla ilgili soruşturma açılmasını ve çocuğun geçici süreyle devlet koruması altına alınmasını talep etti.

Başsavcılık, başvuruyu değerlendirerek "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" iddiasıyla Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlattı ve ifadesinin alınmasına karar verdi.

Gelişmeler üzerine Gökhan Çıra, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaparak tepkilere yanıt verdi. Çıra, sosyal medyada dile getirilen eleştirileri anlamakta güçlük çektiğini belirterek, paylaşıma yönelik bakış açılarının yanlış olduğunu ifade etti.

Söz konusu fotoğrafın gündeme gelmesinde, daha önce Gökhan Çıra ve eşi Selin Ciğerci ile anlaşmazlık yaşayan model Deniz Akkaya'nın da etkili olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.

HEM YAZILI HEM VİDEOLU AÇIKLAMA YAPTI

Çıra, bir baba olarak çok üzüldüğü belirtip konuyu alakasız yerlere çekildiğini dile getirdi. Çıra, kızının da evlatlık olmadığını vurgulayıp hem yazılı hem videolu mesaj paylaştı. Çıra, "Belki yanlış bir poz evet bende paylaştıktan sonra fark ettim ama hiç bakmadan sadece orada baba ve kızı oyun oynadığı hallerimizi koydum...Konuları alakasız yerlere çekmeyin lütfen diyorum" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA KISA SÜREDE SONUÇLANDI

Çıra'nın ifadesinin ardından hakkında başlatılan soruşturma kısa sürede sonuçlandı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nin inceleme sonunda bakanlığın talebini reddettiğini açıkladı. Erdinç. mahkemenin ret gerekçelerini şöyle aktardı:

Gökhan Çıra'nın çocuğa bakmakta istekli olması

Ailenin maddi ve manevi durumunun çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olması

Aynı hanedeki babaanne ve dedenin uygun ebeveynlik becerilerine sahip olması

Hane içerisinde olumsuz bir durumun bulunmaması istismar ya da kötü muamele ile ilgili şikayet bulunmadığı gibi ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiği sosyal inceleme raporundan anlaşılmıştır diyerek;

Çocuğun üstün yararının gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda çocuğun ebeveynden ayrılmasının son çare olarak düşünülmesi gerektiği. Çocuğun yaşı itibariyle aile sıcaklığı ve bakımına en çok ihtiyaç duyduğu dönem olması. Kurum bakımına alınması halinde yaşayacağı psikolojik olumsuz etkilerin gözetilmesi gerektiği anlaşılmakla bakım tedbiri verilmesi yönündeki talebin reddine karar verdi.

ÇIRA KARAR AÇIKLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMA YAPTI

Çıra'nın karar çıkmadan önceki Instagram'daki yazılı paylaşımı da şöyle:

"Biz nasıl bi ülkü haline geldik ben kızımla oyun oynarken çekilmiş spontene resimleri paylaştım babası kanı canı olarak belki yanlış bi poz evet bende paylaştıktan sonra fark ettim ama hiç bakmadan sadece orda BABA VE KIZI oyun oynadıgı hallerimizi koydum benim kızıma olan sevgimi kimse sorgulayamaz kaldı ki zaten görüyorsunuz lütfen bir şeyleri yazıp çizerken düşünün 2-3 kişinin uydurmasıyla saçma sapan yerlere çekilen haberler yüzünden 2 gündür bir Babanın ne halde olduğunu düşünün aynen öyleyim beni kızımla alakalı sakın sınamayın insan en son evladıyla sınanır SELENAY benim kırmızı çizgim nefesim herşeyim Allahım elimden ayagımdan ömrümden alsın kızıma versin ???? Eğer bir yanlışım bir kusurum olduysa ki OLMADI herkesten özür dilerim???? SELENAY EVLATLIK FELAN DEĞİL SELENAYIN BABASI BENİM BUNU DEVLETİMİZ DNA TESTLERİNİ DE BİZZAT YAPMIŞ VE KANITLANMIŞTIR BUDA BÖYLE BİLİNSİN EVLATLIK DİYE DE KİMSE SAKIN BİR DAHA BİR YAZI YAZIP SAÇMA SAPAN YERLERE ÇEKMESİN O BENİM BU HAYATTA ÜSTÜNE TİTREDİĞİM ALDIGIM NEFESİM CANIM DAMARINDAKİ KAN BENİM KANIM! Lütfen rica ediyorum artık saçma sapan yorumları üstümüze gelmeyi hele de kızımla olan resimi paylaşıp nolursunuz konuları saçma sapan yerlere çekmeyin bakın her yazılan şeyde içim parçalanıyor bunu bilin sizlerde Anne Babasınız babanız veya annenizle nasıl zamanlar geçirdiniz sis biliyorsunuz her cocugun babasının kucagında annesinin kucagında resimleri vardır. O resimleri paylaşıp nolursunuz konuları alakasız yerlere çekmeyin lütfen diyorum orda oyun oynayan BABA VE KIZI var ve artık canım acımaya içim parçalanmaya başladı!"