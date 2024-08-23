Zehir Tacirlerine Baskın! Kapı Koçbaşıyla Kırıldı

Osmaniye’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Son Güncelleme:
Zehir Tacirlerine Baskın! Kapı Koçbaşıyla Kırıldı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şubesi ile Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede 3 aylık takibin ardından operasyon başlatan polis ekipleri belirlenen adreslere baskın düzenledi. Koçbaşıyla kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda ise 70.05 gram bonzai, 26,57 gram metamfetamin ve 4 sentetik hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ömer Ş., Lutfi K. Muhammed N. ve Mahmut A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Osmaniye Uyuşturucu Operasyon Gözaltı
Son Güncelleme:
Hande Çinkitaş Cinayetinde Kan Donduran Yeni Görüntüler Hande Çinkitaş Cinayetinde Kan Donduran Yeni Görüntüler
Kamyonun Çarpıp Metrelerce Sürüklediği Motosikletli Ölümden Döndü Kamyonun Çarpıp Sürüklediği Motosikletli Ölümden Döndü
2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol 2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol
ATM'de Yapmanız Gereken Ayar! Yapmadan Asla Kart Sokmayın ATM'de Yapmanız Gereken Ayar! Yapmadan Asla Kart Sokmayın
ÇOK OKUNANLAR
Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı
BDDK Resmen Açıkladı: Milyonlarca Müşterinin IBAN Numarası Değişecek! Milyonlarca IBAN Numarası Değişecek
Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek: TÜVTÜRK Duyurdu Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek
Diyarbakır-Mersin Hattında Gizli Tutulan Operasyon: Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı! Ve Tuz Koktu... Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu Görüşmesinde Dikkat Çeken Kulis: İki İsim de O Fikirde Birleşti Kritik Görüşmede Dikkat Çeken Kulis