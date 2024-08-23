Kamyonun Çarpıp Metrelerce Sürüklediği Motosikletli Ölümden Döndü

Çorum’un Osmancık ilçesi D100 karayolunda Kadir M., yönetimindeki kamyon, emniyet şeridinde seyir halinde olan Adil Ç. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikleti kamyon metrelerce sürükledi.

Kamyonun altında kalmaktan kurtulan motosiklet sürücüsü ise yaralı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlı ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA