Hande Çinkitaş Cinayetinde Kan Donduran Yeni Görüntüler

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş evinde, başına çekiçle vurulup boğazı kesik halde öldürülmüş olarak bulundu. Anne Handan Yılmazer, eski eşinin evinde kızının ölü bulunmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı. Çinkitaş'ın öldürülmesinden yıllar sonra cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerdeki detaylar kan dondurdu.

SAPI KIRIK BIÇAK...

Otopsi raporuna göre Hande'nin başına çekiç vurularak boğazı kesildi. Ve bileklerinde de kesik izleri bulundu. Habertürk'ün ulaştığı görüntülerde cinayette kullanılan bıçaklardan biri hemen dairenin girişinde sapı kırılmış olarak görülüyor.

Çekiç ise kanlı olarak hemen salonun girişinde yerde olduğu görülüyor.

DUVARDA KAN İZLERİ VAR

Daireye girildiğinde Hande'nin odasına girilen holdeki duvarda kan izleri dikkat çekiyor. Ayrıca Hande'nin odasına girişte de kanlı bir ayak izi göze çarpıyor. Kıvrılan halı üzerinde de bir bıçak göze çarpıyor. Ayrıca mutfakta da yerde bıçak ve makas görülüyor.

SAÇLARI MAKASLA KESİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Hande'nin her iki avucunda ve üstünde saç telleri bulunmuştu. Bu saç tellerinin Hande'ye ait olduğu ve bir makasla kesilerek oraya yerleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer’in avukatı Hasan Kocabey, Hande'nin kendi odasında ve yatağında öldürüldüğünü söyledi.

YATAĞINDA SALDIRDILAR

Hande'nin gece yatağında saldırıya uğradığını anlatan Kocabey, "Cinayet sonrası da olay yeri de kurgulanarak farklı bir olay yeri sahneleri yaratılmış" dedi.

Kocabey "Olay yeri görüntülerine baktığımızda, holdeki duvarda kan izlerini görüyoruz. Ve olayda kullanılan materyallerinde hep farklı yerlerde olduğunu görüyoruz. Bize göre bu tamamen katil tarafından hazırlanmış bir kurgudur. Çünkü Hande yatağında öldürüldü ve hiçbir zaman hole giderek mücadele etmedi" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş evinde, başına çekiçle vurulup boğazı kesik halde öldürülmüş olarak bulundu.

Olaydan tam 19 yıl sonra yani 2020 yılında Adli Tıp Kurumu (ATK) mahkemeye bir rapor gönderdi. Raporda 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş'ın yoğun olarak DNA profili tespit edildi. Bunun üzerine 19 yıl sonra Hande Çikintaş'ın öz babası Nezih Çikintaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda sanıklar Şehnaz ve Nezih Çinkitaş'a beraat kararı verdi.

Anne Handan Yılmazer beraat kararına itiraz ederek avukatı Hasan Kocabey aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi duruşmalı olarak dosyayı tekrar ele aldı. Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararı açıkladı.

Mahkeme Nezih Çinkitaş hakkında verilen beraat kararını bozarak "canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi hali ve cezanın yaşamı üzerindeki etkisini göz önüne alarak cezasında indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına hükmetti.

Bölge adliye mahkemesi delillerin toplanmış olması, cezanın süresi ve mahkumiyet kararının içeriğini değerlendirerek sanık Nezih Çinkitaş tutuklama kararı yerine yurt dışı çıkış yasağı ile İstanbul il sınırını terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verdi. İstinaf yerel mahkemenin sanık Şehnaz Çinkitaş hakkında verdiği beraat kararına karşı itirazı ise reddederek beraat kararını uygun buldu.