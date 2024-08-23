Tanju Özcan Uyarmıştı... Bolu'da Yere Tükürüp Çöp Atanlara Büyük Ceza!

Bolu'da son 1 ayda yere çöp, sigara izmariti atanlara ve tükürenlere toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘uyarmadı demeyin’ diyerek yaptığı açıklamada çevreyi kirletenlere 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

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Tanju Özcan Uyarmıştı... Bolu'da Yere Tükürüp Çöp Atanlara Büyük Ceza!

Bolu Belediyesi geçtiğimiz aylarda yere çöp, sigara izmariti atanlara ve tükürenlere yönelik uygulama başlattı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevreyi kirletenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını vurgulamıştı.

Kent genelindeki güvenlik kameralarından son 1 ayda çevreyi kirlettiği tespit edilen yüzde 64’ü Bolulu, yüzde 36’sı ise şehir dışından gelen vatandaşlara ceza kesildi. Yüzlerce kişiye yere çöp, sigara izmariti atmaktan ve tükürmekten 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Tanju Özcan, "Son 1 aydır yere çöp, sigara izmariti atanlara, tükürenlere, yüzde 64’ü Bolulu, yüzde 36’sı şehir dışından gelen vatandaşlarımız olmak üzere maalesef toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesilmiştir. Neye mal olursa olsun toplum yararına olan bu uygulamamıza kararlı şekilde devam edeceğiz. Siyasi sonuçları her ne olursa olsun Bolu’yu dünyanın en temiz şehri yapmaya kararlıyım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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