Balıkesir'de Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Balıkesir'de il genelinde kaçak tütün ve sigara operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri il genelinde kaçak sigara ve kaçak tütün operasyonları düzenledi.
Operasyonlarda; 91 bin 832 adet doldurulmuş makaron, 75 bin 400 adet boş makaron, 500 adet şeffaf kilitli poşet, 12 adet sigara sarma makinesi, kıyılmış tütün, 1 adet tabanca, 37 fişek, 2 adet hava kompresörü, 5 adet elektronik sigara, 15 adet elektronik sigara likiti, 10 adet elektronik sigara filtresi, 40 paket gümrük kaçağı sigara, 11,5 kg açık nargile tütünü, 63 adet 50gr’lık nargile tütünü, 195,5 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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