Bakanlık Harekete Geçti: Et Fiyatlarını Düşürmeyen Kasaplara İnceleme

Ticaret Bakanlığı kasapları incelemeye aldı. Bakanlık, karkas et fiyatlarında düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlattı.

Son Güncelleme:
Bakanlık Harekete Geçti: Et Fiyatlarını Düşürmeyen Kasaplara İnceleme

Geçtiğimiz aylarda artan karkas et fiyatları nedeniyle zam yapan kasapların Karkas et fiyatının düşmesine rağmen fiyatları güncellemediği tespit edildi. Konuyla iligli harekete geçen Ticaret Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere fiyatları düşürmeyen esnafa inceleme başlattı.

İncelemelerde haksız fiyat uygulaması yapan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler
MEB'den Özel Okullara Fahiş Fiyat İncelemesi: 81 İlin Valiliğine Yazı Gönderildi MEB'den Özel Okullara İnceleme
Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanıklar Hakkında Yeni Gelişme Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanıklar Hakkında Yeni Gelişme
Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlanıp Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlanıp Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var
Kahvehanede Çıkan Tartışma Kanlı Bitti: Çocukluk Arkadaşını Vurdu Kahvehanede Çıkan Tartışma Kanlı Bitti: Çocukluk Arkadaşını Vurdu
Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı
BDDK Resmen Açıkladı: Milyonlarca Müşterinin IBAN Numarası Değişecek! Milyonlarca IBAN Numarası Değişecek
Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek: TÜVTÜRK Duyurdu Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek
Diyarbakır-Mersin Hattında Gizli Tutulan Operasyon: Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı! Ve Tuz Koktu... Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu Görüşmesinde Dikkat Çeken Kulis: İki İsim de O Fikirde Birleşti Kritik Görüşmede Dikkat Çeken Kulis