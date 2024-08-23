Kahvehanede Çıkan Tartışma Kanlı Bitti: Çocukluk Arkadaşını Vurdu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kahvehanede iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, çocukluk arkadaşı tarafından vuruldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Kahvehanede Çıkan Tartışma Kanlı Bitti: Çocukluk Arkadaşını Vurdu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşları olduğu öğrenilen C.Y. (34) ve M.C.K. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Y., yanında bulunan silahla M.C.K.'yi vurarak yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya
Son Güncelleme:
Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlanıp Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlanıp Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var
MEB'den Özel Okullara Fahiş Fiyat İncelemesi: 81 İlin Valiliğine Yazı Gönderildi MEB'den Özel Okullara İnceleme
Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor
Ucuza Tatil Yapmak İsteyenlerin Yöneldiği İlçe! Bodrum'dan Daha Kalabalık Oldu Ucuza Tatil Yapmak İsteyenlerin Yöneldiği İlçe! Bodrum'dan Daha Kalabalık Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı
BDDK Resmen Açıkladı: Milyonlarca Müşterinin IBAN Numarası Değişecek! Milyonlarca IBAN Numarası Değişecek
Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek: TÜVTÜRK Duyurdu Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek
Diyarbakır-Mersin Hattında Gizli Tutulan Operasyon: Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı! Ve Tuz Koktu... Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu Görüşmesinde Dikkat Çeken Kulis: İki İsim de O Fikirde Birleşti Kritik Görüşmede Dikkat Çeken Kulis