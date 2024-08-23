Motosiklet ile Otomobil Şerit Değiştirirken Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Antalya'da bir otomobil, şerit değiştirdiği esnada motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet ile Otomobil Şerit Değiştirirken Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önünde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Yazgın Özen’in kullandığı otomobil, Gençlik Merkezi önündeki kavşağa geldiğinde şerit değiştirdi. Otomobil 5041 sokağa dönmek istediği sırada, aynı istikamette yolun solunda gitmekte olan Metin Yıldız’ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Metin Yıldız ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Eren Yıldız, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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