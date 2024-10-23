Yalı Çapkını'nda Yeni Bölüm İfşa Oldu: Ünlü Oyuncu Diziyi Geri Dönüyor

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın kurgu editörü, önümüzdeki hafta yaşanacakları ifşa etti. Ünlü oyuncunun diziye geri döneceği tarih belli oldu.

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Yalı Çapkını'nda Yeni Bölüm İfşa Oldu: Ünlü Oyuncu Diziyi Geri Dönüyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonunda reytinglerde düşüş yaşamıştı. Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını, son bölümdeki etkileyici gelişmelerle dikkat çekti. Reytinglerde yaşadığı düşüşü, son bölümle birlikte biraz olsun toparlayan dizi, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Yalı Çapkını'nda Yeni Bölüm İfşa Oldu: Ünlü Oyuncu Diziyi Geri Dönüyor - Resim : 1

Seyran’ın Sinan tarafından zehirlenerek intihar girişiminde bulunduğu bu bölümde, Ferit, Diyar’la evlenmeden Seyran’ı kurtarmak için harekete geçti. Ancak Ferit, Seyran’ı bulmakta zorlandı ve bu durum izleyicilerin merakını artırdı.

DİZİYE GERİ DÖNÜYOR

Yalı Çapkını'nda Yeni Bölüm İfşa Oldu: Ünlü Oyuncu Diziyi Geri Dönüyor - Resim : 2

Dizinin kurgu editörü Yalı Çapkını'nda önümüzdeki hafta yaşanacakları ifşa etti. Gelen büyük bir ipucu ise diziye uzun bir aradan sonra dönecek olan Çetin Tekindor’un Halis Ağa karakteriyle ilgili. Dizide Çetin Tekindor’un hayat verdiği Halis Ağa karakterinin yeni sezonun ilk bölümünde yer almaması izleyicileri meraklandırmıştı. Halis Ağa'nın Yalı Çapkını'na döneceği tarih belli oldu.

Yalı Çapkını'nda Yeni Bölüm İfşa Oldu: Ünlü Oyuncu Diziyi Geri Dönüyor - Resim : 3

Kurgu editörü Emrullah Hekim, Halis Ağa’nın gelecek hafta ekranlarda olacağını duyurdu. Bu haber, dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. İzleyiciler, Halis Ağa'nın dönüşüyle birlikte dizide neler olacağını merakla bekliyor.

Yalı Çapkını'nda Yeni Bölüm İfşa Oldu: Ünlü Oyuncu Diziyi Geri Dönüyor - Resim : 4

Kaynak: Haber Merkezi

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Yalı Çapkını Star TV Dizi Afra Saraçoğlu
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