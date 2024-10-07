Al Pacino O Korkunç Olayı İlk Kez Açıkladı! 'Herkes Öldüğümü Düşünüyordu'

"The Godfather", "Scarface", "Scent of a Woman", "Serpico" gibi filmlerle adını Hollywood tarihine altın harflerle yazdıran Oscar ödüllü aktör Al Pacino, 2020 yılında tüm dünyayı esir alan pandemi döneminde Kovid-19'a yakalandığını ve yaşam savaşı verdiğini açıkladı.

People dergisine röportaj veren 84 yaşındaki aktör, bir noktada nabzının atmadığını belirterek, "Öldüğümü sandım. Herkes öldüğümü düşünüyordu. Nasıl ölmüş olabilirdim? Bayılmıştım. Gözlerimi açtığımda odamda altı sağlık görevlisi vardı. Kapının dışında bir ambulans ve Mars'ta giyilen uzay kıyafetlerine benzeyen giysiler içinde iki doktor vardı. Etrafıma baktım ve 'Bana ne oldu?' diye düşündüm" diye konuştu.

'HEMŞİRE NABZIMI HİSSETMEMİŞ'

Pacino, asistanı Michael Quinn'in durumun ciddiyetini fark ettiğinde hemen sağlık görevlilerini aradığını söyledi ve "Sağlık görevlilerini çağırdı çünkü benimle ilgilenen hemşire, 'Bu adamın nabzını hissetmiyorum' demiş," ifadelerini kullandı.