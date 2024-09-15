Robert De Niro Mezar Taşına Ne Yazdıracağını Açıkladı

Sinema tarihinin en büyük oyuncularından kabul edilen Robert De Niro, mezar taşına ne yazdıracağını açıkladı. De Niro, yedi çocuğuna elinden geldiğince iyi bir baba olmaya çalıştığını söyleyerek, mezar taşına "Elimden gelenin en iyisini yaptım" yazdıracağını belirtti.

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Robert De Niro Mezar Taşına Ne Yazdıracağını Açıkladı

Hollywood'un efsanevi aktörü Robert De Niro, "Who’s Talking to Chris Wallace?" adlı programa katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl yedinci kez baba olan 81 yaşındaki sinema yıldızı, Drena, Raphael, Julian, Aaron, Elliot, Helen ve Gia adındaki çocuklarıyla olan ilişkisinden bahsetti.

En büyük çocuğu (Drena) 53 yaşında olan iki Oscar ödüllü ABD'li aktör, nasıl bir baba olduğu sorusuna "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" yanıtını verdi. Ünlü aktör, "Hatta mezar taşıma da bunu yazdıracağım: Elimden gelenin en iyisini yaptım" dedi.

'ÇOK YOĞUNDUM AMA ÇOCUKLARIMI SEVİYORUM'

NTV'de yer alan habere göre; son olarak Oscar'a aday gösterilen "Killers of the Flower Moon" filminde rol alan De Niro, mezar taşına "Yaptığım her şey için lütfen beni affet" ifadelerini de yazdıracağını söyledi.

"İyi bir baba değil miydiniz?" diye sorulan aktör, "Hayır! Elimden gelenin en iyisini yaptım. Tek diyebileceğim bu" yanıtını verdi. Kariyeriyle çok meşgul olduğunu söyleyen oyuncu "Hep çok yoğundum ama çocuklarımı çok seviyorum" dedi.

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79 yaşındaki Robert De Niro'nun yedinci çocuğu oldu79 yaşındaki Robert De Niro'nun yedinci çocuğu olduDünya

Kaynak: NTV

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