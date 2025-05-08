Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı

ÜRÜN TEDARİK ZİNCİRLERİ MERCEK ALTINDA

Maliye denetçileri sadece araçları değil, taşınan ürünlerin ticaret zincirini de kapsamlı şekilde inceliyor. Örneğin bir tırda taşınan domatesin hangi üreticiden alındığı, hangi firmaya teslim edildiği ve kullanım amacı gibi tüm ayrıntılar kayıt altına alınıyor. Bu sayede yalnızca taşıyıcı değil, malın üreticisi ve alıcısı da denetim kapsamına alınıyor.