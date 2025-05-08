Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı
Kayıt dışı ticaretle mücadeleyi güçlendirmeyi hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi denetimlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Türkiye genelinde organize sanayi bölgeleri (OSB) ve şehirlerin ana arterlerinde sabit denetim noktaları oluşturularak, ticari araçlara yönelik kontrol faaliyetleri sürekli hale getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre, vergi kaybını önlemeye dönük bu adım, artık yalnızca belirli dönemlerde yapılan geçici kontrollerle sınırlı kalmayacak. Yeni sistemle birlikte, maliye ekipleri günün her saatinde aktif olacak şekilde organize edildi. Özellikle büyükşehirlerin giriş-çıkışlarında ve OSB bölgelerinde vergiye uyumun artırılması hedefleniyor.
2025'E GİRİLMESİYLE YENİ DÖNEM BAŞLADI
1 Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya alınan sistem kapsamında, yılın ilk aylarından itibaren 184 OSB’de yaklaşık 50 bin denetim gerçekleştirildi. Bu kontrollerde 30 binden fazla tutanak tutulurken, şehirlerarası yollarda da 35 bine yakın araç kontrol edildi.
TİCARİ ARAÇLAR YAKIN TAKİPTE
Denetimlerin merkezinde yük taşıyan ticari araçlar yer alıyor. Kamyon ve tırlar, OSB girişlerinde ve karayollarında durdurularak detaylı şekilde inceleniyor. Taşıma sırasında bulundurulması gereken belgeler – sevk irsaliyesi, fatura, taşıma evrakı – ekipler tarafından tek tek kontrol ediliyor. Belge eksikliği ya da uyumsuzluk durumunda, işlemler anında dijital kayıt sistemine aktarılıyor ve ceza süreci başlatılıyor.
ÜRÜN TEDARİK ZİNCİRLERİ MERCEK ALTINDA
Maliye denetçileri sadece araçları değil, taşınan ürünlerin ticaret zincirini de kapsamlı şekilde inceliyor. Örneğin bir tırda taşınan domatesin hangi üreticiden alındığı, hangi firmaya teslim edildiği ve kullanım amacı gibi tüm ayrıntılar kayıt altına alınıyor. Bu sayede yalnızca taşıyıcı değil, malın üreticisi ve alıcısı da denetim kapsamına alınıyor.